INCREDIBIL / Mazăre şi Constantinescu, milioane de euro plimbate prin Cipru

INCREDIBIL / Mazăre și Constantinescu, milioane de euro plimbate prin Cipru

Ştire online publicată Luni, 27 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

BANI PUBLICI. Primăria și Consiliul Județean Constanța au dat contracte de milioane de euro către firme din care Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu s-au retras formal, informează evz.ro într-o anchetă.Potrivit jurnaliștilor bucureșteni, "o puternică grupare de afaceri conectată la primarul Constanței Radu Mazăre și la șeful Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a reușit în ultimii ani să atragă zeci de milioane de euro de la instituțiile pe care cei doi le conduc, de la bugetul de stat și chiar din fonduri europene". Interesele financiare ale celor doi politicieni sunt mascate prin intermediul unor apropiați și al unor companii offshore din Cipru. "Evenimentul zilei" prezintă astăzi un prim episod din afacerile acestei grupări care înalță hoteluri pe litoral, dar și locuințe sociale plătite de Primărie, centre pentru persoane cu handicap din fonduri europene, locuințe rezidențiale de lux în Mamaia, dar și afaceri medicale și tranzacții suspecte cu terenuri. Conform evz.ro, firma fanion a grupării, Five Holding SA, își are sediul de mai bine de zece ani în Constanța, pe strada Ion Roată numărul trei, și este controlată oficial de off-shore-ul cipriot Ditline Limited Ltd (la rândul lui deținut de un alt off-shore EBS Nominees Limited). Un pachet minoritar de 14% din acțiuni este deținut de omul de afaceri constănțean, Gheorghe Oancea, un apropiat al grupării. Adresa este cunoscută localnicilor ca piața Brick, pentru că aici se află centrul comercial Five Brick, deținut de aceeași grupare și care are închiriați peste 9.000 metri pătrați pentru o sumă lunară modică chiar de la Sigma Trading SA care-și împarte acționariatul între Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu și Five Holding SA (firma a raportat în 2010 afaceri de 76 milioane lei și un profit brut de 1,7 milioane lei cu 150 de angajați). De asemenea, jurnaliștii de la Evenimentul Zilei susțin că întreaga contabilitate a grupării "este gestionată direct din Capitală, deși cartierul general al afacerilor se afla în Constanța. În București, pe strada Vasile Gherghel se află sediul firmelor în care este prezentă contabila grupării: Iulia Mirela Lascău. Ea deține aici, împreună cu firma cipriotă Euroglobal SEE Audit Ltd, mai multe firme de audit fiscal. Mirela Iulia Lascău a fost reprezentantul în România al off-shore-ului cipriot Ditline Investment Ltd, care maschează interesele grupării Mazăre-Nicușor Constantinescu". Ditline Investment Ltd și o altă firmă cipriotă Talmage Overseas Limited, conectată la gruparea din Constanța, își au sediul de ani de zile, la Nicosia, la aceeași adresă cu Euroglobal SEE Audit Ltd: strada Chytron nr.5, Agioi Omologities Cipru, P.C.1075. Firma Euroglobal a furnizat de fapt directorii nominali și reprezentanții în România pentru gruparea constănțeană. "Mirela Lascău ne-a întâmpinat cu bucurie, oferindu-ne pliante de prezentare a grupului de firme Euroglobal SEE Audit: “Toată lumea bună are un off-shore în Cipru. Oamenii își înființează off-shore-uri pentru a avea beneficii pe partea fiscală și pentru anonimitate. Cum își afișează și cum își crează fiecare identitatea (n.r. prin intermediului unei firme off-shore) asta e treaba fiecăruia"", scrie evz.ro. Vezi întregul articol aici: http://www.evz.ro/detalii/stiri/mazare-milioane-de-euro-plimbate-prin-cipru-968439.html