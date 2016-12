Inclusiv Crin Antonescu a rămas contrariat de situaţia creată la PNL Năvodari

Potrivit viceprimarului Florin Chelaru,

Inclusiv Crin Antonescu a rămas contrariat de situația creată la PNL Năvodari

După ce liberalii de la Centru au stabilit că viceprimarul orașului Năvodari, liberalul Florin Chelaru, nu mai este membru de partid, Consiliul Local a primit recent o adresă menită să oficializeze acest fapt. Florin Chelaru a explicat pentru ziarul „Cuget Liber” că a contestat inclusiv această decizie la Curtea de Onoare și de Arbitraj de la București și așteaptă în continuare un răspuns. De asemenea, el a precizat că a transmis personal și un memoriu președintelui PNL Crin Antonescu, cu ocazia Delegației Permanente organizate week-end-ul trecut la Mamaia. „Am redactat în câteva pagini principalele momente pe care le-a parcurs Organizația Năvodari de când a venit Jean Paul Tucan la conducere și l-am rugat pe Crin Antonescu să se implice pentru a rezolva această situație”, a mai susținut Florin Chelaru. „Toți liderii de la București știu despre acest caz. Chiar și Crin Antonescu a rămas contrariat de tot ce s-a întâmplat. Noi suntem membri cu vechime și am fost excluși fără motive. Am fost învinuiți că am vorbit urât de PNL, dar asta nu s-a întâmplat niciodată. Noi am vorbit doar de Tucan și de Dragomir exact așa cum am considerat noi că trebuie să vorbim. Și nu au minimum de documente pentru a demonstra că noi am fi atacat PNL”, a adăugat el. Viceprimarul a mai mărturisit că a avut „discuții extrem de dure” cu secretarul general al PNL, Radu Stroe, care ar fi refuzat să se implice în scandalul de la Năvodari. „Noi nu suntem la Societatea Comercială PNL - Tucan. Noi suntem PNL. Și sper ca PNL să iasă bine la Năvodari”, a încheiat Florin Chelaru.