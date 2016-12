Început încărcat de mandat pentru deputatul Mihai Tararache. Iată ce iniţiative a avut parlamentarul

Început încărcat de mandat pentru deputatul Mihai Tararache. Iată ce inițiative a avut parlamentarul

Vacanța parlamentară și-a intrat în drepturi, iar unii parlamentari se află deja la munte sau prin țări străine pentru a se relaxa. Puțini sunt cei care chiar și în vacanță merg în colegiile unde au obținut voturile care i-au trimis în Parlament, pentru a mai sta de vorbă cu oamenii.Unul dintre parlamentarii constănțeni care nu se bucură, încă, de vacanță în totalitate este deputatul independent Mihai Tararache, în vârstă de 33 de ani.„Înainte de a mă bucura de vacanța parlamentară am dorit să văd ce mai fac oamenii care m-au ales ca deputat, motiv pentru care am mers prin orașe, comune și sate și am stat de vorbă cu ei. Le-am aflat necazurile și încerc să găsesc soluții pentru a-i ajuta atât cât îmi stă în putință. Mai mult, le-am spus cam ce am făcut până acum în Parlamentul României, iar unele inițiative pe care le-am prezentat chiar i-a bucurat”, a declarat deputatul Mihai Tararache.Conform bilanțului care poate fi analizat și pe site-ul Camerei Deputaților, reiese că, în actuala legislatură, din decembrie 2012 și până în prezent, deputatul Mihai Tararache este unul dintre cei mai activi parlamentari constănțeni.Numai la Legea bugetului, el a depus 100 de amendamente, prin care se solicitau fonduri pentru diverse proiecte ale localităților din județul Constanța. Legea bugetului, dezbătută în termenii majorității USL, a fost prilej de dispute și de negocieri aprinse, însă a fost și un prim semnal că deputatul Mihai Tararache dorește să se implice pentru binele județului.Astfel, el a insistat ca pentru județul Constanța să fie alocați mai mulți bani. În acest context, a depus peste 100 de amendamente care vizau investiții în rețeaua de apă la nivelul județului Constanța, canalizare, sprijinirea construcției Spitalului din Năvodari, asfaltare, reparația unor școli, grădinițe din Năvodari, Corbu, Săcele, Istria, Lumina, Nicolae Bălcescu și Mihai Viteazu.Și la capitolul inițiative legislative, parlamentarul constănțean stă bine. În acest sens, el a avut pe parcursul acestei legislaturi 10 propuneri legislative, o interpelare adresată Guvernului pe subiectul mega-escrocheriei Bechtel, o moțiune privind eșecul aderării României la spațiul Schengen, precum și mai multe luări de cuvânt în plenul Camerei Deputaților.Totodată, el este inițiatorul propunerii legislative de eliminare a taxei radio-tv, privind modificarea legii de organizare și funcționare a Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, depusă în luna mai 2013 la Cameră, dar respinsă în iunie de către majoritatea USL.De asemenea, Mihai Tararache a depus în luna iunie o propunere legislativă pentru modificarea legii educației naționale, privind programul Școala după Școală, aflată acum în dezbaterea Comisiei de învățământ a Camerei Deputaților, propunere pe care ziarul „Cuget Liber” aprezentat-o pe larg, la timpul respectiv.În luna mai, alături de mai mulți colegi, deputatul constănțean a inițiat un proiect legislativ pentru modificarea legii privind alocația de stat pentru copii. El a solicitat mărirea alocației de la 42 la 200 de lei ca sprijin pentru tinerele familii, în contextul în care se discută, cu îngrijorare, despre scăderea alarmantă a natalității. În momentul de față, proiectul se află în lucru la comisiile din Senat. Tot la Senat se află și alte proiecte de lege avansate de Mihai Tararache alături de alți parlamentari. Printre acestea se află și cel referitor la modificarea Legii insolvenței, care dă un răgaz de doi ani de zile persoanelor aflate în dificultate cu plata ratelor către bănci, dar și proiectul pentru modificarea legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, ambele inițiate în luna iunie a acestui an.De asemenea, în luna iunie, el a înaintat propunerea legislativă pentru instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Revenirii Dobrogei la România.Tot din partea deputatului Tararache, se mai află pe rolul Camerei Deputaților proiectul de lege privind înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili.O altă propunere legislativă legată de economie a deputatului constănțean este și cea legată de modificarea Legii minelor, prin interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri, aflată în dezbatere la Senat.Deși mulți erau deja cu gândul la vacanța parlamentară, pe 4 iunie, alesul constănțean a înaintat Guvernului o interpelare privind Rezilierea contractului dintre statul român și compania Bechtel, prin care cerea desecretizarea contractului si tragerea la răspundere a celor vinovați, susținând, în aceeași zi, o declarație politică pe aceeași temă în plenul Camerei Deputaților, mai exact, „Autostrada Bechtel, cea mai mare țeapă din istoria României”.