Începe Bimilenara "Ovidius"! Ce evenimente a pregătit Primăria Ovidiu

Orașul Ovidiu va deveni, în perioada 27 iunie - 2 iulie, punct de interes maxim pentru iubitorii de cultură, muzică și sport.Edilul orașului Ovidiu, George Scupra, a anunțat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că cele mai multe dintre manifestările culturale sunt dedicate anului Ovidian, mai exact, marcarea a 2000 de ani de la moartea poetului latin Ovidius, cel care a pus pe harta internațională orașul pe care-l administrează în prezent.„Pentru a marca importanța acestui eveniment cultural, a fost inițiată o serie de acțiuni, lucrări artistice, care au ca scop creșterea prestigiului cultural al orașului Ovidiu, singura localitate din lume care-i poartă numele poetului latin. Sâmbătă, 1 iulie, în orașul Ovidiu, va avea loc cel mai important eveniment dedicat poetului latin, Simpozionul Ovidienii, unde vor participa reprezentanți ai administrației publice naționale și locale, delegația primăriei din Sulmona, din Italia, reprezentanți ai principalelor universități din județul Constanța, membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, dar și personalități din lumea culturală, academică și istorică. Cu acest prilej, va avea loc premiera națională a unei piese de teatru - Ars Amandi -, scrisă special pentru acest eveniment și dedicată poetului Ovidius. De asemenea, va fi lansat volumul de poezie „Ovidiu, două milenii de neuitare“, toate acestea pentru a lăsa o moștenire generațiilor viitoare, privind legătura dintre orașul Ovidiu și poetul Ovidius Publius Naso”, a declarat primarul George Scupra.Un alt eveniment, care a devenit o tradiției a orașului este cunoscutul Festival al Cântecului Popular „Elena Roizen”, ajuns la a X-a ediție. Acțiunea va avea loc pe 1 și 2 iulie, pe Platoul Centrului Cultural „Elena Roizen”, eveniment la care vor participa toți artiștii consacrați la acest festival. În plus, tot aici, sâmbătă, 1 iulie și duminică, 2 iulie, de la ora 20.00, va fi prezentat un documentar special realizat pentru a comemora viața și opera Elenei Roizen.Pe de altă parte, și în acest an, „Zilele Orașului Ovidiu” aduc o serie de evenimente speciale și concerte cu acces gratuit pentru publicul constănțean. Mai mult, în zona debarcaderului, se va face o tabără de reconstituire istorică, cu participarea Asociației România - Dacia Casa Noastră. Vor fi ateliere de pielărie, olărit, arheologie, tir cu arcul, demonstrații militare, lupte cu gladiatori etc.Totodată, în perioada 27 iunie - 2 iulie, vor fi organizate activități sportive inedite, campionate, spectacole de dans, lupte de gladiatori, expoziții de artă, teatru, proiecții cinematografice și concerte de muzică populară, muzică folk și concerte cu unii dintre cei mai cunoscuți artiși ai momentului. Pe scenă vor urca artiști precum Paraziții, What’s Up, Skizzo Skills, Ruby, Jo și mulți alții.Nici sportul nu a fost uitat, astfel că edilul George Scupra a anunțat că toți copiii din Ovidiu au fost angrenați în diverse activități sportive.„Este primul an când sunt invitați toți copiii din oraș, aproximativ 1.500 de suflete. Printre evenimentele sportive se numără: Cupa „Ion Podaru” la rugby, Cupa la haltere, Cross „Iubim familia”, Kureș - festivalul luptelor tătărești, cupa la șah și table, atât pentru seniori, cât și pentru juniori, concurs de caiac-canoe, dans sportiv și cupa la fotbal”, a explicat primarul orașului Ovidiu, George Scupra.În altă ordine de idei, șeful administrației publice din Ovidiu a anunțat că, de la anul, aceste evenimente se vor desfășura în altă locație, deoarece există un proiect important în lucru.„De anul viitor lucrurile se vor schimba. Facem investiții pe malul lacului, vom amenaja o scenă plutitoare de 260 mp, iar anul viitor vom organiza acolo o serie de evenimente asemenea cu cele desfășurate în acest an”, a spus edilul George Scupra.