Încep "Zilele Oraşului Ovidiu". Trei zile de distracţie pentru locuitori

Încep "Zilele Orașului Ovidiu". Trei zile de distracție pentru locuitori

Cetățenii orașului Ovidiu vor sărbători, în perioada 10 - 12 iunie, Festivalul Cântecului Popular „Elena Roizen”, ediția a IX-a și Zilele Orașului Ovidiu, ediția a VIII-a.În mod normal, aceste sărbători au loc, în fiecare an, la începutul lunii iunie. Deoarece anul acesta a coincis cu campania electorală, șeful administrației locale, George Scupra, a decis ca evenimentele să fie amânate până după alegeri pentru a nu da loc unor interpretări politice. Chiar și așa, George Scupra a câștigat detașat un nou mandat, mai exact cu 69% față de principalul său competitor, Dumitru Bocai, de la PSD, care a reușit să obțină doar 16% din voturi, restul fiind împărțite între ceilalți candidați.În acest context, organizatorii evenimentelor, Primăria orașului Ovidiu, Consiliul Local Ovidiu și Centrul Cultural „Elena Roizen” au pregătit spectacole și activități pentru toate categoriile de vârstă, respectiv spectacole pentru copii și cu copii, activități sportive diversificate, formații, interpreți și trupe de renume de toate genurile muzicale.Astăzi, evenimentele încep la ora 10.00 unde la stadionul din Ovidiu se va desfășura prima ediție a Cupei „Ion Podaru” la rugby, iar de la ora 18.00 cu formații ale minorităților din orașul Ovidiu, continuând apoi cu Matteo, Gabriel Cotabiță, Nicole Cherry & Band și for-mația rock „Dinfier”.Sâmbătă, începând cu ora 10.00, are loc Ediția a III-a a Crosului Orașului Ovidiu și au loc diferite spectacole pentru copii, iar de la ora 18.00 începe Festivalul Cântecului Popular „Elena Roizen”. După ora 20.30 pe scenă vor urca Puya și Vescan. Seara se va încheia cu recitalul trupei Iris.Duminică, începând cu ora 10.00, vor continua activitățile și spectacolele pentru copii. La ora 18.00 are loc Gala Festi-valului Cântecului Popular „Elena Roizen”, ediția a IX-a, 2016.Urmează apoi Tomoni Cristian - laureatul Festivalului „Elena Roizen” 2015, interpretele de muzică populară Ștefania Rareș, Elena Chirică, Elena Ionescu Cojocaru, Nicolae Furdui Iancu și formația Crai Nou vor încheia acest recital folcloric, urmând apoi pe scenă trupa Chimie și invitații. Finalul evenimentelor aparține Deliei.