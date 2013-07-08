Încep cursele de drift şi drag în sudul litoralului

Primăria municipiului Mangalia în parteneriat cu Bucharest Grand Prix organizează, în perioada 12 iulie-01 septembrie, curse de drift şi drag pe cordonul rutier dintre Saturn şi Venus.Evenimentul se doreşte a fi o combinaţie între sportul cu motor în general şi entertainment. Sub egida Mangalia Grand Prix, pe arena special amenajată pentru această manifestare, în zona plajei dintre staţiunile Saturn şi Venus, vor avea loc, în fiecare seară, între orele 19:00-23:00, adevărate spectacole de drift şi drag cu participarea unor piloţi de renume mondial.Întrecerile de drifting, coordonate de Formula Drift One în parteneriat cu Drift Allstars U.K., vor aduce în sudul litoralului piloţi consacraţi din lumea sportului cu motor şi bolizi de sute de cai putere, care vor atrage un număr mare de turişti români şi străini. La cursele de drifting vor participa cei mai buni piloţi ai momentului din Vestul Europei, printre care: Nigel Colfer (Irlanda), Alan Sinnot (Irlanda), Juha Rintanen (Finlanda), Martin Richards (U.K.), Jacob Hogh Hansen (Danemarca), Lluis Lopez (Spania), James Deane (Irlanda), Kennneth Moen (Norvegia), Brad Hacker (UK), Filippo Pirini (Italia), Anthony Scott (UK) etc. Aceştia se vor confrunta cu cei mai buni piloţi ai momentului din Estul Europei, printre care: Pavel Trella (Polonia), Todor Dunev (Bulgaria), Dimitri Iliuk (Ucraina), Iulian Gherasim (România), Marius Mitrache KNS (România) s.a.m.d. O parte dintre piloţi sunt deja cunoscuţi publicului larg de la cursele organizate anterior la Bucureşti-Palatul Parlamentului 2011 şi Port Constanţa - Drift Allstars, runda a 4-a din campionatul european 2012. Pentru prima dată în România, vor participa şi cei mai buni piloţi din Grecia şi Cipru. Au confirmat, de asemenea, participarea Orange Team din Japonia. După încheierea curselor, în aceeaşi perioadă, între orele 00:00-05:00, în incinta Grand Prix Club by Vintage, vor avea loc petreceri unde vor fi invitaţi piloţii participanţi, spectatorii, personalităţi mondene, dar şi publicul dornic de distracţie. De asemenea, atât circuitul, cât şi clubul au câte un spaţiu amenajat special pentru reprezentanţii presei. Locaţia se întinde pe o suprafaţă de 5 ha şi este compusă din primul circuit permanent de drift din România şi o zonă special amenajată pentru concerte, unde sunt aşteptaţi până la 10.000 de spectatori pe zi. Desfăşurat pe o perioadă de 60 de zile, cu frecvenţă zilnică, Mangalia Drift - GP, va fi un eveniment de anvergură, realizat pentru prima dată în Romania, dar şi unic în lume, prin îmbinarea curselor de drift, cu evenimente de stunt, car audio, tuning şi entertainment. Manifestarea automobilistică va fi o continuare a unuia dintre cele mai mari evenimente de gen din lume, Drift Grand Prix of Romania, care se desfăşoară anual pe circuitul stradal Bucharest Grand Prix.