Încă un senator şi un deputat demisionează din PNL şi se înscriu în partidul lui Tăriceanu

Încă un senator și un deputat demisionează din PNL și se înscriu în partidul lui Tăriceanu

Alți doi parlamentari liberali - senatorul de Ilfov Nicolae Nasta și deputatul de Dâmbovița Ion Pârgaru - au anunțat, luni, că demisionează din PNL și se vor înscrie în Partidul Liberal Reformator, fondat de Călin Popescu Tăriceanu.Senatorul de Ilfov Nicolae Nastaa declarat, luni, corespondentului Mediafax, că a decis să demisioneze din PNL, iar în cursul acestei săptămâni se va înscrie în Partidul Liberal Reformator, nemulțumit de deciziile luate de conducerea liberală în ultima perioadă.”Principalul motiv pentru care demisionez este faptul că ceva am promis electoratului în 2012, atunci când am candidat din partea PNL sub sigla USL, iar din păcate astăzi se întâmplă altceva. Unii dintre colegii noștri și chiar o parte din media tratează această plecare ca pe un act de trădare. Îmi pare că se gândește așa, pentru că s-ar putea numi un act de trădare față de colegii liberali care au hotărât în culise, cu ghilimelele de rigoare, soarta partidului, dar nu este trădare față de cei 50.000 de cetățeni ai Ilfovului care în 2012 au votat un alt proiect. Știți foarte bine că atunci a fost un vot masiv împotriva PDL, iar eu astăzi nu le pot spune că proiectul meu politic se bazează pe această frăție cu PDL”, a afirmat Nicolae Nasta.