Încă un primar PSD din judeţul Constanţa a ales demisia

Încă un primar PSD din județul Constanța a ales demisia

Primarul localității Lipnița, Florin Georgel Onescu, a demisionat din funcție, din motive personale. Demisia scrisă a edilului a ajuns deja la Prefectura Constanța. Conform procedurii, prefectul Ion Constantin va trebui să emită ordinul de constatare a demisiei și de încetare a mandatului primarului din Lipnița.În ceea ce privește motivul demisiei, Onescu a spus că a luat această decizie deoarece dorește să-și dedice mai mult timp familiei și afacerilor personale.„Recent, am avut la primărie control de la Curtea de Conturi. În urma verificărilor, am ieșit bine, s-a făcut descărcarea de gestiune, astfel încât am ales momentul pentru a mă ocupa mai mult de familie și agricultură. Inițial mi-am anunțat demisia la ultima ședință a Consiliului Local, după care am transmis-o Prefecturii Constanța”, a declarat Onescu.Social-democratul Florin Georgel Onescu se afla la al treilea mandat ca primar al comunei Lipnița, el fiind ales în funcție pentru prima dată în anul 2004. Până la alegerile locale de anul viitor, comuna Lipnița va fi condusă de viceprimarul localității.Florin Georgel Onescu este al treilea primar de la PSD care renunță la funcție. Anul trecut, edilul comunei Rasova, Mihalache Neamțu, a ales să-și dea demisia din fruntea administrației locale, invocând probleme de sănătate, dar și lipsa resurselor pentru dezvoltarea comunei. Totodată, în luna mai a acestui an, primarul Radu Mazăre a ales să demisioneze după 15 ani în care a condus Municipiul Constanța.