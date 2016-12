Încă un parlamentar renunţă la PSD pentru grupul independenţilor

Încă un parlamentar renunță la PSD pentru grupul independenților

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Senatorul Corneliu Grosu a demisionat vineri din PSD pentru a se alătura grupului de independenți condus de deputatul Gabriel Oprea. Corneliu Grosu este senator de Mureș. Acesta a declarat pentru NewsIn că s-a alăturat grupului parlamentar al independenților deoarece are încredere în proiectul politic al lui Gabriel Oprea și pentru a-și putea promova proiectele legate de educație. „Este un proiect nou, justificat și necesar, în cadrul căruia voi fi sprijinit pentru a-mi promova proiectele pe zona de educație. Doresc să îmi aduc contribuția la activitatea pe care o desfășoară grupul parlamentar independent și sunt mulțumit că aici se muncește mult mai aplicat, proiectele noastre nu rămân la stadiul de simple teorii. De asemenea, am apreciat faptul că în cadrul grupului nu am găsit orientări și tendințe diferite și cred că acest proiect al independenților poate însemna o șansă pentru orice politician din România”, a explicat senatorul, proaspăt demisionat din PSD.