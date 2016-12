Inamicii democraţiei, demascaţi la Constanţa de Sever Voinescu

1

Probleme delicate.Ca sa salvezi democratia si economia trebuie mai intai ca ele sa existe.Dezbaterile de acest gen sunt utile dar nu suficiente.Este evidenta dorinta cetatenilor de a cunoste si intelege notiunile de democratie,libertate,stat de drept,justitie,etc.Pana acum nici un partid nu a fost preocupat de astfel de probleme nici macar cu proprii membri de partid.Inamicii democratiei nu sunt cei din partidul advers ci toti cei care ignora toate formele de manifestare ale democratiei,cei mai multi din nestiinta.Pana si intelectualii de vaza,cand este vorba de politica si de teoria ei,se dovedesc a fi niste anlfabeti.Drama politicienilor romani consta in faptul ca pana acum n-au fost in stare si nici n-au vrut sa dezvolte si sa consolideze democratia,dar mai ales ,ceea ce este conditia de baza a democratiei,si anume PROSPERITATEA populatiei.Unde exista saracie nu exista democratie.Astfel de dezbateri ar trebui sa aiba loc in permanenta,dar nu la hotel ci in cadrul organizatiei.Este si o obligatie statutara.