În trei ani, CJC trebuie să implementeze patru proiecte de aproximativ 20 de milioane de euro

Președintele Consiliului Jude-țean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, și Ministrul Secretar de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, Răzvan Murgeanu, au semnat, ieri, contractele de finanțare pentru patru proiecte în valoare totală de aproximativ 20 de milioane de euro. Proiectele vor fi realizate prin intermediul Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013. Primul proiect, în valoare de aproximativ 14.000.000 de euro, are o durată de implementare de 36 de luni și constă în reabilitarea și modernizarea sectorului de drum județean DJ 228 Nazarcea-Ovidiu. În urma derulării acestui proiect, urmează să se reabiliteze aproximativ 16 kilometri de drum, să se repare și consolideze podul și cele trei podețe existente pe acest sector și să realizeze alte 17 podețe noi. Cel de-al doilea proiect, de aproximativ 300.000 de euro, are o durată de implementare de 21 de luni și are drept obiectiv îmbunătățirea infrastructurii de educație, prin extinderea Școlii Speciale Nr.2. Cu același obiectiv a fost creat și cel de-al treilea proiect ce va fi realizat prin POR. Este vorba despre extinderea Complexului Terapeutic „Centrul Albatros”, în valoare de aproximativ 1.700.000 de euro. Durata sa de implementare este de 21 de luni. Ultimul proiect ce va beneficia de finanțare europeană, în valoare totală de 3.300.000 de euro, este cel privind reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului de specialitate TBC din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța. CJC va trebui să se asigure că proiectul va fi finalizat în 24 de luni. Potrivit lui Răzvan Murgeanu, Gu-vernul, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, va asigura un avans de 30% din valoarea totală a proiectelor din momentul semnării contractelor de finanțare.