În timp ce Constanţa este lăsată în beznă, primarii din judeţ se luptă să menţină localităţile la lumină

În timp ce Constanța este lăsată în beznă, primarii din județ se luptă să mențină localitățile la lumină

În urma aplicării OUG 63/2010, cea mai mare parte a primăriilor din județ a luat deja o serie de acțiuni pentru limitarea cheltuielilor privind bunurile și serviciile. Spre deosebire de Constanța, unde iluminatul public a fost foarte mult afectat, celelalte administrații locale și-au protejat acest capitol, preferând să facă reduceri drastice pe alte segmente. Primarul orașului Eforie, Ovidiu Brăiloiu, a recunoscut că toate segmentele ce vizează cheltuielile cu bunuri și servicii au fost afectate, dar în procente diferite. „Am tăiat la telefoane și tot ce ține de papetărie, dar nu putem să renunțăm la iluminatul public și curățenie. Programul de vară este același. Analizăm posibilitatea ca începând din iarnă să mai stingem din becuri în zonele mai puțin circulate având în vedere că nici nu vor mai fi turiști “, a spus Brăiloiu. Pe de altă parte, primarul comunei Ciobanu, Ioan Suciu, a declarat că nu și-a făcut încă un calcul privind reducerea cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu un procent de 20%, așa cum se precizează în OUG 63/2010. Ioan Suciu a explicat că sunt cheltuieli la care nu poate renunța și mai speră într-o soluție salvatoare. „Noi avem o clădire nouă pentru primărie și un cămin cultural nou și am avea nevoie de mobilier. Cum pot funcționa acestea dacă noi nu le mobilăm?”, a pus problema el. Primarul a mai adăugat că așteaptă încă un răspuns de la Trezorerie în speranța că va putea face totuși aceste cheltuieli. Potrivit lui, în ședința din 12 august a Consiliului Local Ciobanu, ar putea fi tranșate și aceste chestiuni. Ioan Suciu a mai afirmat că administrația locală nu va mai putea realiza în această toamnă utilitățile pentru noul cartier de case ce urmează să fie construite. Lucrările ar putea demara de-abia în primăvara lui 2011, întrucât administrația locală trebuie să respecte OUG 63/2010. Aprovizionări pentru iarnă La Fântânele, primarul Gheorghe Popescu și-a luat deja măsu-rile necesare pentru aplicarea OUG 63/2010, aprobate în ședința de consiliu din 30 iulie. „Trebuie să fac igienizări la școli, la primărie. Apoi, de la apă potabilă nu pot să tai. Doar la iluminat am redus cheltuielile astfel încât să nu rămânem fără lumini de Crăciun”, a explicat el. Gheorghe Popescu a mai precizat că este preocupat de soarta școlilor și a achiziționat deja combustibil pentru asigurarea încălzirii la iarnă, argumentând că prețurile sunt mult mai accesibile acum. Lucrările publice, cel mai afectate la Hârșova Edilul orașului Hârșova, Tudorel Nădrag, a arătat că, în urma apli-cării acestor reduceri impuse de OUG 63, vor fi afectate în primul rând lucrările publice deja începute. „Aveam o echipă în Primărie cu care făceam lucrările de construcții și drumuri, cu care am executat utilitățile la blocurile ANL și la blocurile sociale și alte lucrări edilitare. Dar acum, cu noile reduceri la personal și la achiziția de materiale, va trebui să renunțăm la astfel de proiecte”, a completat el. „Strângem șurubul“ Primarul comunei Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni, și-a exprimat dorința de a finaliza cele două proiecte aflate deja în derulare la Sinoe. Este vorba despre lucrările la biserica din localitate și despre terenul de fotbal cu gazon artificial din incinta școlii de la Sinoe. „Sper totuși ca la sfârșitul lunii septembrie să le inaugurăm. Criză-criză, dar trebuie să strângem șurubul”, a subliniat el. Valoarea totală a celor două proiecte se ridică la 570.000 de lei și sunt realizate din fondurile bugetului local. Gheorghe Grameni a explicat, la rândul său, că nu poate renunța la cheltuielile privind alimentarea cu apă sau iluminatul public. „Noi nu avem autoturism și chiar dacă am avea nevoie, nu îl mai cumpărăm. Dar nu putem întrerupe iluminatul pentru că și-așa este infracționalitatea destul de mare”, a mai spus el, recunoscând faptul că s-a mai redus programul iluminatului public. „Este bine totuși că ne putem menține așa și putem plăti salariile profesorilor, angajaților, iluminatul”, a mai remarcat Grameni. Investiții din fonduri europene Contabilul Primăriei Nicolae Bălcescu, Ana-Maria Popa, a declarat că singurele investiții pe care le mai derulează administrația publică locală sunt doar cele susținute din fondurile Uniunii Europene. Ana-Maria Popa a mai precizat că s-au luat măsuri de reducere a achizițiilor de materiale și a reparațiilor, fiind protejate cheltuielile cu utilitățile publice. Edilii contactați de ziarul „Cuget Liber” au arătat că au optat pentru realizarea unor reduceri la nivelul capitolelor care să nu îi afecteze foarte mult pe locuitori, ținând cont în principal de serviciile de salubrizare și iluminat public.