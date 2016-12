"În strategia Guvernului, nu scrie nimic despre îngheţarea pensiilor"

Președintele Traian Băsescu:

"În strategia Guvernului, nu scrie nimic despre înghețarea pensiilor"

În strategia fiscal-bugetară guvernamentală, nu scrie nimic despre înghețarea pensiilor, a precizat, vineri, președintele Traian Băsescu.„În strategie, nu scrie nimic despre înghețarea pensiilor, scrie doar despre cei din grupele I și II de muncă, pensionați după anul 2001, că nu pot începe plățile suplimentare pentru ei din anul 2012, asta scrie cert în strategie. Și este îndreptățit oarecum pensionarul, care s-a pensionat după 2001, să spună «da mie de ce», pentru că, la 1 ianuarie, s-au mărit pensiile la 1,4 milioane de pensionari care au lucrat în categoriile I și II de muncă și s-au pensionat înainte de 2001. În momentul de față, datorită deficitului foarte mare pe care îl are bugetul de pensii, se amână plata diferenței de pensii pentru cei din grupele I și II de muncă, care s-au pensionat după 2001, asta scrie în strategie”, a explicat șeful statului. Prea mulți bugetari El a avut un mesaj și pentru bugetari, cărora le-a spus că „sunt prea mulți”. „Avem 1,2 milioane de bugetari și trebuie redus numărul acestora. Trebuie să reducem cheltuielile de funcționare a statului, dacă vrem să fim un stat viabil care să nu înghită resursele pe care le produce economia românească”, a spus Traian Băsescu. Potrivit acestuia, fondul de pensii și funcționarea statului sunt cei doi mari consumatori, alături de ajutoarele sociale. „Trebuie să știm un lucru limpede: România împrumută bani pentru plata bugetarilor și pentru plata pensiilor. Pentru pensii, împrumutăm anul acesta 3,6 miliarde de euro, dar din afară, pentru salarii împrumutăm diferența până la 4,8 miliarde de euro, deci nu putem să rămânem pe poziția unei țări care își plătește pensionarii și bugetarii din împrumuturi, pentru că dăm faliment toți, și atunci obligația noastră este să diminuăm efectul exagerărilor uriașe care s-au făcut în 2007 - 2008, prin blocarea la acest nivel a cheltuielilor, pentru ca veniturile bugetului de stat să ajungă din urmă cheltuielile”, a arătat Traian Băsescu. Șeful statului a subliniat că susține strategia fiscală a Guvernului, pentru că își dă seama că nu există altă situație. „N-aș vrea să spun un lucru pe care să-l considerați lozincă, dar noi acum împrumutăm bani pentru pensionari și bugetari, sacrificând generația care urmează să intre în viață. Or, este o responsabilitate morală, dacă vreți, și n-aș vrea să interpretați că vreau să pun pensionarii împotriva tinerilor, dar e o realitate pe care trebuie s-o privim în față, să ne-o asumăm și să încercăm să o corectăm”, a afirmat președintele.