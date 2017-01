În prima zi de guvernare, PSD vrea să blocheze legea pensiilor

Luni, 18 Octombrie 2010.

Cei peste 4500 de delegați la Congresul extraordinar al PSD au aprobat, sâmbătă, programul de guvernare propus de departamentele PSD, care propune o impozitare diferen-țiată, cu un prag maxim de 35%, precizează Mediafax. Congresul PSD a aprobat programul intitulat „România corectă, România socială”, prin care se angajează, încă din prima zi de guvernare, să refacă salariile bugetarilor și să blocheze legea pensiilor. Președintele PSD, Victor Ponta, a spus că acest program este considerat „un angajament” între PSD și români. Programul a fost comasat în 100 de soluții, grupate în măsuri care vor fi aplicate în prima zi, în prima lună, în primul an de la instalarea la guvernare. Pentru prima zi de guvernare, PSD se angajează la aplicarea a șase măsuri: revenirea salariilor bugetarilor la nivelul anterior diminuării cu 25%, anularea noilor metode de recalculare a pensiilor militarilor prin blocarea aplicării legii unitare a pensiilor, anularea impozitării pensiilor mici, înghețarea cheltuielilor materiale la utilități și medicamente și plafonarea cheltuielilor cu bunuri și servicii la 50% față de anul trecut, eliminarea obligației de plată a contribuțiilor sociale pentru persoanele angajate cu drepturi de autor, respectiv începerea auditului financiar al Guvernului Boc. PSD se angajează, pentru primul an de guvernare, să introducă sistemul diferențiat de impozitare, pentru care propune două variante de lucru. Prima variantă este impozitarea în patru trepte: 0% pentru veniturile de până la 1.000 lei, 15% pentru veniturile sub 4.500 lei, 25% pentru veniturile între 4.500 și 10.000 lei și 35% pentru veniturile de peste 9.000 lei. A doua variantă de impozitare propusă de PSD este în trei trepte: 8% pentru veniturile până la 1.000 lei, 12% pentru cele între 1.000 și 4.500 lei, și 16% pentru veniturile ce depășesc 4.500 lei.