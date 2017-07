"În PNL sunt mulţi oameni de valoare care au fost uitaţi de conducerea naţională"

Ludovic Orban:

"În PNL sunt mulți oameni de valoare care au fost uitați de conducerea națională"

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ieri, că liberalii vor avea activitate pe toată perioada vacanței parlamentare și vor monitoriza cu atenție tot ce se întâmplă în cadrul fiecărui minister.„Am hotărât în cadrul Biroului Politic că PNL va fi în activitate pe toată perioada vacanței parlamentare. Am stabilit un calendar privind prezența în teritoriu a reprezentaților conducerii naționale, am stabilit un calendar de repunere în funcțiune a comisiilor de specialitate ale PNL, astfel încât ele să devină active pe perioada verii și până la sfârșitul verii să avem reactualizate toate programele sectoriale. Vom monitoriza cu maximă atenție tot ce se întâmplă în cadrul fiecărui minister, pentru că există în legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe în vacanța parlamentară niște domenii în care pot să facă exact cum au făcut cu Ordonanța 13, să ne trezim cu cine știe ce acte normative publicate în Monitorul Oficial fără niciun fel de dezbatere publică, acte normative care pot să genereze efecte catastrofale pentru economie”, a spus liderul PNL, Ludovic Orban.El a adăugat că, o atenție deosebită este acordată și în ceea ce privește atribuțiile vicepreședinților regionali.„În fișa postului vicepreședinților regionali va fi și atingerea obiectivelor din programul de dezvoltare în plan organizațional, inclusiv identificarea de candidați de primari în toate localitățile în care PNL nu are primar. Am spus că mă uit cu mare interes în exteriorul partidului și orice om de calitate, orice om cu expertiză este bine venit în partid, dar întâi ne uităm și în PNL pentru că sunt mulți oameni de valoare care au fost uitați de conducerea națională”, a arătat Orban.El a precizat că se va face un recensământ al membrilor partidului, adăugând că la ora actuală PNL are între 150.000 și 200.000 de membri.