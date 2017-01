„În PNL există o anumită somnolenţă democratică”

„În PNL există o anumită somnolență democratică”

Senatorul liberal Călin Popescu-Tăriceanu, fost președinte al PNL, s-a declarat îngrijorat de "o anumită somnolență democratică" din cadrul formațiunii politice."Ceea ce mă îngrijorează este că în PNL este o anumită somnolență democratică. Având în vedere că propunerile mele (n.r. - de modificare a Statutului PNL, respinse prin vot) ar fi permis accederea în structurile de conducere a unor oameni noi, a unor oameni care în mod legitim își doresc să acceadă la funcțiile de conducere. În pofida acestui lucru, am văzut o atitudine care pe mine mă decepționează", a afirmat Călin Popescu-Tăriceanu după ședința Delegației Permanente a PNL care a avut loc la Palatul Parlamentului.Potrivit Agerpres, el a precizat că va participa la Congresul PNL ce se va desfășura vineri și sâmbătă."Eu nu am făcut aceste demersuri dintr-o perspectivă personală. Ca fost președinte al partidului, am o singură preocupare - ca partidul acesta să nu ajungă o structură anchilozată în care funcționează sistemul de a intra în grațiile șefului. Vreau să fie un partid modern, democratic, liberal în care competiția primează", a adăugat Tăriceanu.