Nicolae Șandru, candidatul PP-DD pe Colegiul 6

„În platforma PP-DD am găsit puncte strâns legate de realitate, realizabile după alegeri“

Fostul consilier municipal și județean, Nicolae Șandru, se află la prima candidatură pentru Camera Deputaților. Este născut la 6 decembrie 1950. Are doi copii și trei nepoți și spune că dragostea pentru oameni l-a făcut să candideze pentru un loc în Parlamentul României, în speranța că îi poate ajuta mult mai mult din postura de deputat. De altfel, „Dreptatea pe primul loc !“ este lozinca cu care Nicolae Șandru speră să câștige un mandat de parlamentar.- De ce doriți să deveniți par-lamentar ?- Activitatea profesională cât și cea din administrație m-au făcut să vin foarte des în contact cu oamenii. Am avut astfel posibilitatea să cunosc fel și fel de persoane, oameni cu nevoi și griji. Am întâlnit categorii de toate felurile: tineri cu studii superioare dar fără locuri de muncă, bătrâni cu pensii mici după o viață de muncă, copii abandonați din cauza sărăciei. Toate aceste lucruri te marchează și nu ai cum să rămâi impasibil.- Ce credeți că vă recomandă pentru funcția de deputat?- Experiența de a lucra cu oamenii. De-a lungul timpului am fost director la mai multe companii private sau de stat. În acest fel, am avut întotdeauna cel puțin 100 de oameni în subordine. Munca cu omul este cea mai grea dar și cea mai satisfăcătoare atunci când ai rezultate. Pot să spun că am cizelat multe caractere.- Ați fost membru PDL. De ce candidați acum din partea PP-DD?- După alegerile locale nu m-am mai regăsit în PDL. La PP-DD am ajuns la solicitarea partidului din Con-stanța. Am fost chemat să fiu alături de ei datorită experienței mele în organizare și conducere și am acceptat. Am fost primit foarte bine și mi-au oferit șansa să candidez pe Colegiul 6, colegiu pe care îl știu de ani de zile, existând în acest fel o continuitate. Pe de altă parte, am decis să particip la aceste alegeri parlamentare deoarece nici USL și nici ARD nu au venit cu programe clare, viabile, de guvernare. În platforma PP-DD am găsit puncte strâns legate de realitate, realizabile după alegeri, iar eu nu sunt genul de om care să promit ceva și să nu mă țin de cuvânt.- Care sunt problemele pe care le-ați identificat în Colegiul 6?- Fac parte din Colegiul 6 cei care locuiesc în cartierele IC Brătianu, Far, Abator, Poarta 6, Faleză Sud și localitățile Cumpăna, Agigea, Eforie, Techirghiol, Topraisar și Bărăganu. Problemele din Colegiul 6 sunt cele cu care se confruntă mai ales cei din mediul rural, adică sărăcia și lipsa locurilor de muncă. Mulți oameni din mediul rural nu au nici măcar șomaj. Cei din mediul urban se plâng îndeosebi de facturile mari la utilități care nu pot fi plătite din cauza salariilor mult prea mici.- Rolul unui parlamentar este de a modela societatea prin legi. Ce proiecte aveți în vedere?- Am în vedere elaborarea unui nou Cod Fiscal și eliminarea muncii la negru, ceea ce presupune și eliminarea unor taxe, multe dintre ele inutile și prea împovărătoare. Trebuie să reducem cât mai repede numărul taxelor de la 113, câte sunt în prezent, la 3-4. În altă ordine de idei, dacă o să ajung în Parlamentul României, la pregătirea mea de inginer cu experiență în activitățile portuare, sigur aș face parte din Comisia de Transporturi Navale și Fluviale. Aici, aș insista foarte mult pentru dezvoltarea transportului intern. Totodată, aș atrage fonduri europene pentru dezvoltarea investițiilor fără de care nu ai avea locuri de muncă.- De care dintre contracandidații dv. vă temeți cel mai mult ?- Nu mă tem de niciunul dintre ei. Nu am de ce să mă tem pentru că nu au ce acuze să-mi aducă. De exemplu, comparativ cu alții, eu nu reprezint niciun grup de interese, în spatele meu nu se află decât familia. Ea m-a susținut mereu, motiv pentru care am și realizat tot ce mi-am propus în viață. Cât despre contracandidații mei, cred că fiecare are propria sa viziune, fiecare are electoratul său. În Colegiul 6, oamenii vor alege atât candidatul, cât și partidul pe care îl reprezintă.