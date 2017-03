"În luna aprilie, vor fi lansate foarte multe ghiduri de finanţare"

Premierul Sorin Grindeanu:

"În luna aprilie, vor fi lansate foarte multe ghiduri de finanțare"

Premierul Sorin Grindeanu a anunțat că, în luna aprilie, vor fi lansate foarte multe ghiduri de finanțare, pentru a-i ajuta pe cei interesați să atragă fonduri europene.„Legat de fonduri europene, plecăm de la un mare handicap. Avem foarte mult de recuperat, dar primii pași s-au făcut. Deja au fost trimise primele documente pe acreditări. Trebuie să acredităm acele organisme intermediare, autorități de management. De asemenea, în luna aprilie, vor fi lansate foarte multe ghiduri de finanțare, astfel încât cei care vor aplica să știe cadrul pe care vor aplica. Eu, doamna vicepremier Shhaideh facem întâlniri săptămânale de progres”, a spus premierul Sorin Grindeanu.Totodată, el a amintit de întâlnirea pe care a avut-o cu reprezentanți ai Fondului Monetar Internațional (FMI).„Legat de FMI, am avut o întâlnire cu dânșii, săptămâna trecută, împreună cu ministrul Finanțelor. Noi le-am spus viziunea noastră, viziunea dată de Comisia Națională de Prognoză, de tot ceea ce am spus atunci când am construit bugetul, de creșterea economică pe care ne-am propus-o, de toate datele macroeconomice. Hotărârea noastră este să punem în aplicare Programul de guvernare. Pe fiecare măsură pe care noi am adoptat-o s-a calculat și s-a făcut o analiză cât se poate de serioasă la efectele pe care le are această măsură în economie. Nu s-au luat măsurile doar fiindcă sunt scrise în acest Program de guvernare”, a mai afirmat Grindeanu.