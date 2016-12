În iunie

În loc de voturi, Comănici va culege mere

Radu Comănici a fost exclus, marți seară, din PRM. Fostul președinte peremist constănțean pare că le-a forțat oarecum mâna liderilor de la centru pentru a lua această decizie. Scandalul a pornit de la desemnarea candidaților pentru alegerile locale din iunie. Comănici și liderii de la centru au avut mai multe întrevederi înainte de întocmirea listelor, cele două părți susținând candidați diferiți. La primăria Constanța, cu greu a reușit Comănici să îl impună pe Eugen Rădulescu, Vadim susținând, inițial, ca PRM să aleagă viitorul candidat dintre Dan Nicolae Rahău și Horia Căliminte. Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, Comănici s-a mai plâns și că l-a tolerat pe Tiberiu Nemet, pe listele pentru consiliul local și la alegerile viitoare, la insistențele „Tribunului”. Dar, cum bine se știe, ultimul cuvânt în partid îl are Vadim. Or Comănici se pare că a uitat acest aspect și, în loc de listele avizate de conducere, a depus marți după amiază, la birourile electorale, altele. Acesta a fost, de altfel, picătura care a umplut paharul și care l-a determinat pe Vadim să ordone excluderea lui Comănici din partid. Iar acest lucru s-a întâmplat înainte cu doar câteva ore de expirarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile locale din iunie. Rahău, interimar Cu zece minute înainte de miezul nopții, Dan Nicolae Rahău se afla la biroul electoral pentru modificarea listelor de consilieri județeni. Tot Rahău este cel care îl înlocuiește în cursa pentru șefia Consiliului Județean Constanța pe Radu Comănici. Tot Rahău este și cel care asigură interimatul organizației județene a PRM. În cadrul unei conferințe de presă organizată ieri, Comănici a ieșit la rampă cu numeroase acuzații la adresa conducerii centrale. Printre altele, Comănici a acuzat lipsa de democrație din partid, dar și impunerea pe liste a unor nume necunoscute în rândurile partidului. Fostul lider care până acum nu știa cum să facă temenele în fața „Tribunului” și în fața șefului de la CJC, Nicușor Constantinescu, a anunțat ieri că la alegerile din 2004, Vadim a obținut sub procentele înregistrate de partid, iar toate declarațiile vizavi de fraudele electorale sunt „gogoși”. Comănici a declarat ieri că la aflarea veștii că el a fost exclus din partid, 11 organizații nu au mai depus listele pentru primării și consilii locale. De asemenea, se așteaptă ca în zilele următoare să se retragă de pe liste și alți peremiști. Una peste alta, deși era președinte al organizației județene a PRM din 1991 și părea că nu se lasă dus prea ușor de la șefia partidului, Comănici chiar i-a mulțumit ieri lui Vadim pentru că l-a exclus din partid. Dacă până mai deunăzi slujea de sub umbrela PRM interesele PSD Constanța, Comănici pare acum că rămâne fără sprijin din toate părțile, singura alinare rămânându-i postura de victimă. Ieri, fostul lider PRM susținea că, în urmă cu ceva vreme, a primit oferte de la două partide pentru a pleca din PRM dar că preferă să rămână apolitic, deocamdată, mulțumindu-se să se retragă la livada de la țară…