„În Costineşti s-au băgat mai mulţi bani decât în Medgidia şi Mangalia la un loc“

Primarul Traian Cristea:

„În Costinești s-au băgat mai mulți bani decât în Medgidia și Mangalia la un loc“

Traian Cristea este singurul primar pe care l-a cunoscut comuna Costinești. De la înființarea ei ca unitate administrativ-teritorială de sine stătătoare, Cristea a câștigat toate bătăliile electorale, patru la număr, din primul tur. Acest lucru spune multe despre performanțele administrative ale primarului din Costinești. Într-un interviu acordat Cuget Liber, Traian Cris-tea recunoaște că localitatea pe care o păstorește a primit de la Guvern mai mulți bani decât Mangalia și Medgidia la un loc, iar Elena Udrea este „o femeie fru-moasă și ambițioasă”.- Cum supraviețuiește Costi-neștiul în vremuri de criză?- Din ceea ce văd prin stațiune nu cred că e criză economică. Nu ai unde să te miști în Costinești. Sunt deja mulți turiști care nu au mai găsit cazare aici și sunt nevoiți să stea prin alte localități învecinate.Oricum, turismul rămâne o sursă de venit importantă pentru locuitorii din Costinești și pentru agenții economici din zonă. Stațiu-nea s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, s-a construit foarte mult. E foarte bine pentru că sunt mai multe spații de cazare, iar concurența crește calitatea servi-ciilor și duce la scăderea prețurilor. Avem acum în Costinești peste 40.000 de locuri de cazare, față de 12.000 (7.000 la BTT și 5.000 în localitate) câte existau când am venit eu primar.Noi sprijinim orice investiție, oricât de mică. Primăria acordă toate facilitățile și ajutorul pentru ca lucrurile să se miște repede. Oferim infrastructură (drumuri), utilități (apă, canalizare, electricitate, iluminat public), iar cel care depune documentația în cel mult trei zile primește autorizația de construire. Noi am eliminat birocrația.- Cu ce proiecte vă mai lăudați și de unde aveți bani să le realizați, acum când toată lumea se plânge că e sărăcie.- Marea realizare este că s-a rezolvat problema falezelor. S-au executat lucrări de reabilitare, s-a construit o nouă alee de promena-dă. Investiția a fost uriașă, peste 38 milioane de lei.În curând vom începe lucrările și la Portul turistic Costinești. Urmează să se aprobe o hotărâre de Guvern prin care ni se concesionează o suprafață din mare. Proiectul va fi realizat prin fonduri de la Ministerul Dezvoltării și Turismului, suma necesară fiind în jurul a 9 milioane de euro. De asemenea, până la 1 septembrie vrem să dăm drumul la programul de asfaltare drumuri pe o distanță de 8 km în zona epavei și astfel am rezolvat tot cartierul acolo.Ținând cont că populația reală a Costineștiului este de doar 2.900 de locuitori, dispunem de un buget destul de bun. Anul acesta avem încasări numai din taxe și impozite la bugetul local în jur de 60 miliarde de lei vechi. La acești bani se adaugă finanțările de la guvern sau din fonduri europene pentru diverse programe și proiecte pe care le avem în desfășurare.Tot Costineștiul are canalizare, este alimentat cu apă, iluminat public pe toate străzile, iar la anul vrem să realizăm și o pistă pentru bicicliști pe litoral, pe traseul Tuzla -Costinești - 23 August.- Toate astea cu bani numai de la bugetul local? Sau aveți trecere și pe la doamna Udrea?- Nu am avut probleme cu niciun ministru al României de-a lungul anilor. Cu toți am lucrat foarte bine. Iar cu Elena Udrea îți place să lucrezi pentru că e și frumoasă și ambițioasă. De aceea, în ultimii trei ani, în Costinești s-au investit 400 de miliarde de lei vechi, iar din 2005 încoace aici s-au băgat mai mulți bani decât în Medgidia și Mangalia la un loc.- Vă pregătiți pentru al cincilea mandat?- Nu știu dacă voi mai candida pentru un nou mandat. Lăsăm lumea să se pregătească. Până la urmă, cu cât mai mulți candidați cu atât mai bine. Competiția e benefică, populația are de unde alege.