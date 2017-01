În Consiliul Local Tortoman domneşte… curcubeul politic

În Consiliul Local Tortoman domnește… curcubeul politic

Dacă în multe dintre localitățile constănțene administrațiile publice locale au stat și încă mai stau sub zodia scandalului, a derizoriului și a injuriilor, ședințele de Consiliu Local nefiind altceva decât o luptă deschisă între aleșii locali, activitatea CL Tortoman este una lipsită de incidente și tensiuni. Și asta în ciuda celor șapte partide politice din care provin consilierii locali. Potrivit primarului ecologist Lucian Chitic, „aleșii locali știu că trebuie să lase la o parte culoarea politică și să-și amintească de ea abia la alegerile viitoare”. Situația este una inedită în județ, cu atât mai mult cu cât, așa cum explică gospodarul șef, membru al Partidului Ecologist Român, ședințele de Consiliu Local se desfășoară fără incidente, fără scandal, astfel încât proiectele de hotărâre trec de fiecare dată. Configurația CL Tortoman este următoarea: patru aleși locali PSD, unul de la PD-L, unul de la PNL, un consilier PNG, tot unul de la UPSC, doi consilieri ai PER (n.r. - Partidul Ecologist Român) și unul de la PRM. Curios cum, într-o comună a cărei populație este de aproximativ 2.000 de locuitori, 11 aleși locali din șapte partide distincte reușesc nu doar să se înțeleagă pe cale amiabilă, ci și să treacă proiectele de hotărâre care vin în interesul cetățenilor. „Nici mie nu îmi vine să cred! Toți consilierii votează, nu există culoare politică pe plan local. Dar chiar și așa, cazul din prezent nu e departe de campania pentru alegerile locale, atunci când într-o localitate atât de mică au existat nouă candidați”, a ținut să precizeze primarul Chitic. Un mandat de criză Chiar dacă provine dintr-un partid mic și cvasicunoscut, Lucian Chitic a mărturisit că nu din acest punct de vedere își face probleme. „Nu pot să spun că, de la preluarea mandatului și până acum, am avut probleme din cauza partidului meu. Nu m-am simțit deloc marginalizat”, a explicat gospodarul șef din Tortoman. Pe de altă parte, însă, Chitic a recunoscut că, atunci când se gândește la temerile sale legate de actualul mandat de primar se gândește, înainte de toate, la criză, care pare să afecteze orice domeniu de activitate. În acest sens, deși a declarat că speră în continuare la ajutorul Consiliului Județean Constanța, dar și în accesarea de fonduri europene (pentru acestea din urmă a început deja demersurile), primarul ecologist și-a exprimat dezamăgirea față de starea localității, la 19 ani de la revoluția din decembrie ‘89. „În Tortoman încă sunt drumuri din pământ și nu avem nici măcar acum sistem de canalizare. Nu e posibil ca în atâția ani să nu se fi făcut nimic. Eu vreau, dar nu se poate face nimic peste noapte. Am prins un mandat de criză, din păcate”, a subliniat Lucian Chitic. Și, pentru că așa cum primarul însuși a atras atenția, „dezvoltarea satului românesc e începutul”, Chitic a depus un proiect pentru a obține finanțare europeană, proiect a cărui concretizare ar consta în construcția unui sistem de canalizare, a unei rețele de alimentare cu apă pe o lungime de 17 kilometri, precum și a unei stații de epurare. Valoarea totală a proiectului se ridică, potrivit afirmațiilor primarului, la peste două milioane și jumătate de euro. Pentru moment, însă, administrația locală este în așteptarea răspunsului, neștiindu-se dacă proiectul este sau nu eligibil. Chiar și așa, gospodarul șef a subliniat că speră ca localitatea sa „să devină una cu adevărat europeană, nu doar cu numele, ci și în fapt”.