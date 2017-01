„În cei doi ani de existenţă, USL a făcut dovada că este o construcţie puternică”

Gheorghe Dragomir:

„În cei doi ani de existență, USL a făcut dovada că este o construcție puternică”

În urmă cu doi ani, social-democrații, liberalii și conservatorii băteau palma pentru a forma Uniunea Social Liberală. Acțiunea a fost una binevenită pentru unii, scandaloasă pentru alții, motiv pentru care mai mulți liberali au și părăsit partidul din care făceau parte.În cursul zilei de ieri, Uniunea Social Liberală a făcut bilanțul celor doi ani de activitate, la Palatul Parlamentului. Liderii USL au dezbătut alături de parlamentari și aleși locali ai formațiunii, teme precum modificarea Constituției și demararea procesului de regionalizare a României.Liderul PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, consideră că decizia celor trei partide de a-și uni forțele pentru a pune bazele unui nou proiect politic, fără precedent în ultimii 20 de ani - Uniunea Social Liberală - a fost de bun augur deoarece proiectul politic de anvergură națională s-a dovedit a fi alternativa la un regim considerat ilegitim.„Filiala Constanța a Partidului Național Liberal consideră că în ciuda atacurilor din partea competitorilor politici, în tot acest timp USL a făcut dovada unității și a faptului că partenerii acestui proiect politic sunt mai hotărâți ca niciodată. De asemenea, consider că USL a dovedit în cei doi ani de existență că este o construcție puternică, unită și determinată să guverneze în folosul cetățenilor. Am câștigat alegerile locale și parlamentare, iar 7,4 milioane de români au votat pentru demiterea președintelui Traian Băsescu la referendumul din iulie 2012", spune Gheorghe Dragomir.El a mai susținut că Uniunea Social Liberală s-a constituit pentru a schimba modul în care se face politică în România.„USL a promis că va face dreptate și s-a ținut de cuvânt, astfel că, am reparat nedreptățile făcute de guvernarea PDL bugetarilor, pensionarilor, întreprinzătorilor, am restituit banii luați abuziv de guvern oamenilor, am indexat pensiile, am redeschis spitalele închise în mod iresponsabil, am început să facem curățenie în rețelele de corupție pedeliste. În acest context, ne propunem să câștigăm alegerile prezidențiale din 2014 și în acest sens, Congresul Extraordinar al USL din aprilie 2012 a decis să susțină un candidat comun în persoana președintelui PNL, Crin Antonescu. Așa cum știm cu toții, avem nevoie de o Românie puternică, iar Uniunea Social Liberală va rămâne unită pentru a-și pune în aplicare soluția pentru redresarea țării, un nou model economic, un proiect pentru România, dezvoltare economică și coeziune socială”, a mai spus Dragomir.Reamintim că protocolul de constituire a Uniunii Social Liberale a fost semnat, la 5 februarie 2011, de către liderul PSD, Victor Ponta, cel al PNL, Crin Antonescu, și de liderul Partidului Conservator, Daniel Constantin. La 1 septembrie 2011, magistrații Tribunalului București au admis cererea de înregistrare ca alianță politică a formațiunii Uniunea Social Liberală.