„În cartierul Far, infracţionalitatea a atins cote alarmante“

Iustin Fabian Roman, candidatul ARD pe Colegiul 6:

„În cartierul Far, infracționalitatea a atins cote alarmante“

Candidatul ARD Constanța pe Colegiul 6 pentru Camera Deputaților, Iustin Fabian Roman, a continuat și vineri întâlnirile cu cetățenii județului Constanța. De această dată, el a discutat cu locuitorii comunei Cum-păna, dar și cu cei ai cartierului Far din Constanța.„În comuna Cumpăna, am avut ocazia să discut cu mai mulți localnici care s-au plâns din cauza lipsei lo-curilor de muncă, a câinilor comunitari și a asfaltărilor. Există străzi în Cumpăna care, după ploaie, se umplu de noroi. Oamenii sunt foarte nemulțumiți din această cauză și le-am promis că vom găsi o soluție pentru a rezolva si-tuația. În cartierul Far, am întâlnit aceeași problemă a infracționalității crescute. Unii locuitori mi-au spus chiar că le este frică să iasă seara din case sau să-și lase copiii afară, la joacă. În ultima vreme, a fost o creștere a inci-denței cazurilor de tâlhării, iar oamenii nu înțeleg de ce Poliția Locală și cea națională nu iau măsuri pentru a-i proteja“, a declarat Iustin Fabian Roman.Candidatul ARD Constanța pe Colegiul 6 le-a vorbit oamenilor și despre proiectul privind instituirea unei taxe de solidaritate, impuse companiilor și firmelor care activează în domeniul energetic desfășurând activități de exploatare a resurselor naturale și furnizare a energiei electrice nucleare și eoliene în județul Constanța, precum și în zona economică a Mării Negre. Beneficiarii direcți și exclusivi ai sumelor rezultate din încasarea taxei de solidaritate vor fi cetățenii județului Constanța, autoritățile competente având obligația de a distribui aceste sume către sistemul județean de sănătate, către cel de educație, precum și către cetățeni, pentru acoperirea costurilor de încălzire a locuințelor în timpul sezonului rece.