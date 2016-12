„În blocajul de la Senat, un rol clar îl are Geoană”

Senatorul PDL Radu Berceanu a declarat, astăzi, că în blocajul care apare la Senat în adoptarea unor proiecte de lege un rol "clar" îl are președintele Senatului, Mircea Geoană.Radu Berceanu, chestor al Senatului, a arătat că în această Cameră există o majoritate "care este extrem de la limită" și că au fost cazuri în care, deși toți senatorii coaliției majoritare erau prezenți, nu s-a putut ajunge la votarea unor proiecte de lege."Mai contează și președintele Senatului, care, în momentul în care se ridică un lider al PSD și cere pauză de consultări, se dă această pauză, după care ei (cei de la PSD - n.r.) pleacă. Un președinte de Senat are în regulament anumite puncte, unde scrie că președintele decide sau constată în numite cazuri, are la anumite momente această putere de a alege într-un anumit fel.