„În Agigea, încă se construieşte şi toate acestea în folosul locuitorilor de aici“

Primarul Cristian Cîrjaliu:

„În Agigea, încă se construiește și toate acestea în folosul locuitorilor de aici“

Chiar dacă banii vin cu greu fie de la bugetul național, fie de la cel european, administrația publică din Agigeanu a renunțat la planurile propuse, astfel că, momentan, are în derulare două proiecte importante pentru comunitate.Unul dintre acestea vizează construirea unui modern centru de infor-mare turistică, după ce primarul Cristian Cîrjaliu a semnat, în urmă cu ceva vreme, contractul de finanțare pentru un asemenea obiectiv.„La fel ca toate celelalte, demararea acestui proiect este foarte important pentru locuitori, ținând cont că, în anul 2008, când am preluat eu mandatul, nu exista niciun obiectiv important în comună. Nu era casă de cultură, nu era club sportiv, nu erau parcuri. Acum, avem toate acestea și mai avem și alte proiecte în lucru. În Agigea, încă se construiește și toate acestea în folosul locuitorilor de aici”, a spus primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu.Noul Centru de informare turistică din localitatea Agigea va avea o suprafață totală de 129,72 metri pătrați, amplasarea acestuia realizându-se în centrul comunei, la intersecția a două drumuri naționale, DN 38 și DN 39, facilitându-se astfel accesul turiștilor aflați în tranzit prin această zonă. Prin înființarea acestui Centru de informare turistică, șeful administrației publice locale Agigea, Cristian Cîrjaliu, își propune să readucă la viață obiceiurile și tradițiile constănțene.Potrivit proiectului, acestea vor putea fi admirate de turiști prin intermediul spoturilor video care vor fi prezentate în cadrul centrului. Ast-fel, turiștii străini, dar și cei autohtoni vor putea face o trecere în trecut, intrând în atmosfera tradițională pe care strămoșii noștri au încercat să o transmită generații la rând.Perioada de implementare a proiectului este până la data de 30 septembrie 2015, acesta fiind finanțat prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, Axa III „Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale”. Valoarea totală a proiectului este de 1.035.925 lei, din care 585.277 reprezintă ajutor public nerambursabil, iar suma de 450.648 lei reprezintă valoarea neeligibilă a proiectului ce va fi acoperită de la bugetul local.Cel de-al doilea proiect care se află în plină desfășurare este Centrul de Tineret din localitate. Construcția este realizată integral de reprezentanții comunei Agigea prin accesarea fondurilor europene nerambursabile prin Zona Metropolitană Constanța.„Este o construcție care se realizează prin intermediul Zonei Metropolitane, investiție de aproximativ două milioane de lei, care va fi finalizată în cursul acestui an, pe fonduri europene. Este un master plan pe care l-am aprobat acum patru ani, privind dezvoltarea mai multor localități din județul Constanța. Suprafața totală construită va fi de aproximativ 800 de metri, vor fi spații pentru desfășurarea activităților tinerilor, vom avea spații de cazare la etaj, este construcție pe două nivele, dar sunt și spații pentru alte activități sportive: sală de șah, judo și altele”, a spus primarul din Agigea, Cristian Cârjaliu.El a adăugat că beneficiari direcți vor fi elevii școlii din localitate, care vor profita de terenul de sport, dar și tinerii din localitate, care vor să participe la activități educative. Noul Centru de Tineret din comuna Agigea va fi dotat cu mobilier adecvat și echipamente IT necesare desfășurării activității și va deservi 2.894 de tineri.