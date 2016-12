„În acest an vom finaliza noua lege privind redevenţele”

„În acest an vom finaliza noua lege privind redevențele”

Premierul Victor Ponta a anunțat, astăzi, că în acest an va fi finalizată și probabil adoptată noua lege privind redevențele."În acest an vom finaliza - și probabil vom și adopta - noua lege privind redevențele. Expiră cei zece ani din contractul din 2004 cu Petrom, practic, anul viitor România va avea redevențe pentru toate resursele sale naturale - redevențe la media europeană", a precizat primul-ministru, la Palatul Victoria, în cadrul unei conferințe de presă pe tema "Planului național de investiții strategice și creare de locuri de muncă".El a adăugat că OMV Petrom își continuă investițiile de aproape un miliard de euro în dezvoltarea de noi zăcăminte. "Petrom e companie românească, chiar dacă are o participație majoritară OMV. Își continuă investițiile de aproape un miliard de euro în dezvoltarea de noi zăcăminte. Proiectul de la Suplacu de Barcău, de 200 de milioane de euro, este doar un proiect nou, care nu fusese prevăzut inițial", a arătat Ponta, citat de Agerpres.