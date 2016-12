"În 2012 vreau o Constanţa fără papiţoiul de Madagascar"

2

mai,eu vreau sa scapam in1rand de haitele de maidanezi, care colcaie peste tot,guonaiele,constructiile abuzive,gropile de gunoi,daramturrile si lipsa de spatiu verde...si de toti cei care au nenorcit orasul cu acestea

dar cum e evident ca mazare a facut toate aceste nenorociri abatute asupra orasului e clar ca doar daca pleaca el si compania orasul acesta va mai respira atat la propriu cat si la fugurat ca a sufocat orasul cu dictatura lui de 'ca(ti)fea''braziliana,hondurasiana,venezueleana,papua noiua guineeana .:)).cine o veni in locul lui,nu stiu,nu am nicio alegere moementan dar sa scapam naibii de drogatul care si-a intins tentaculele mafiei personale peste tot orasul si judetul(prin nicusor).Si ,daca macar mafia nu e vizibila pt prostii si fraierii care il cred ,macar haitele de caini si gunoaiele care sunt peste tto mai ales in ultimii 2 ani ,constructiile aiurea peste tot si lipsa de spatiu verde ar TREBUI SA O VADA TOTI CONSTANTENII!!!!!!