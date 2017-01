În 2012, Jean Paul Tucan vrea să aducă liberalilor şefia Primăriei Năvodari

În 2012, Jean Paul Tucan vrea să aducă liberalilor șefia Primăriei Năvodari

În acest week-end, liberalii năvodăreni s-au întâlnit în cadrul Adunării Generale a Organizației PNL Năvodari pentru a-și alege un nou președinte și un nou Birou Politic Local. Până acum, la Năvodari a funcționat un birou interimar condus de Jean Paul Tucan încă din luna iunie a lui 2008. La întrunire au participat aproximativ 750 de liberali. De la eveniment au lipsit viceprimarul Florin Chelaru și consilierul local Cristian Popescu, doi dintre membrii organizației care au contestat aceste alegeri. Tucan a fost singurul care și-a depus candidatura pentru șefia forma-țiunii locale, el fiind reconfirmat, în cele din urmă, cu 641 de voturi valabil exprimate și 10 voturi nule. Stere Lascu și Daniel Dumitrescu sunt, începând de sâmbătă, cei doi vicepreședinți ai PNL Năvodari. De asemenea, din componența Biroului Politic Local mai fac parte alți opt membri - Mariana Curcă, Florentina Popescu, Emanuel Ursu, Gheorghe Pîrlitu, Bogdan Tănase, Marilena Dragnea, Marinela Mocanu și Dan Claudiu Jalbă. La lucrările Adunării Generale a PNL Năvodari au luat parte președintele Organizației Județene PNL Constanța, deputatul George Dragomir, secretarul general adjunct PNL pe zona 2 Sud - Est, Antonel Tănase, secretarul executiv PNL pe zona 2 Sud - Est, Cătălin Boboc, secretarul coordonator al PNL Constanța, Victor Manea, vicepreședintele PNL Constanța, Gheorghe Hânsă, Ovidiu Cupșa, Andrian Mihei și Adrian Bratu, ultimii trei fiind membri ai Biroului Politic Județean. Obiective În cadrul întrunirii de sâmbătă, Jean Paul Tucan a prezentat un raport de activitate, precum și obiectivele sale pentru perioada următoare în calitate de președinte al organizației. Principala sa miză este câștigarea alegerilor locale din 2012. „Nu sunt convins că voi candida. Mă gândesc foarte serios la chestiunea asta. Împreună cu familia și colegii vom decide la momentul potrivit”, a declarat el, făcând referire la posibila sa candidatură pentru Primăria Năvodari. În plus, el și-a exprimat regretul că nu au participat la adunare și alți colegi de partid. „Este mare păcat că unii dintre colegii noștri care au obținut funcții în organizația noastră aruncă cu gunoi și nu sunt alături de noi. Din păcate, politica este pe termen lung și pe termen scurt și unii și-au pierdut răbdarea”, a susținut el, adăugând că „din motive de lașitate” nu și-au depus și ei candidaturile. „Am așteptat și astăzi alte candidaturi. Am făcut și un apel dacă mai sunt candidați care din diferite motive nu au putut să își depună candidatura”, a declarat și liderul liberalilor constănțeni, George Dragomir, dar nu au mai fost doritori. Referindu-se la reacțiile publice ale unor membri liberali, precum Florin Chelaru și Cristian Popescu, Dragomir a declarat că le-a considerat parte a campaniei din interiorul organizației atrăgând atenția, însă, că odată cu alegerea noii conduceri s-a încheiat și competiția internă, urmând ca toată lumea să se supună noilor lideri. „De mâine toți cei care fac parte din această organizație se supun hotărârilor biroului nou ales. Competiția se încheie astăzi (n.r.-sâmbătă). În niciun caz nu mai sunt tolerate luptele din interior”, a completat el. George Dragomir a mai afirmat că trebuie consolidată noua echipă care va duce bătălia pentru localele din 2012. Proteste De cealaltă parte, Florin Chelaru a declarat, sâmbătă, că își menține poziția și nu recunoaște nici alegerile și nici președintele votat. Mai mult, el s-a arătat convins că vor fi organizate alte alegeri, conform statutului. „O să organizăm alte alegeri, dar respectând prevederile statutului PNL. Vom contesta alegerile de acum la Curtea de Onoare și Arbitraj atât de la București, cât și de la Constanța. Și vom trimite contestația către Biroul Județean și către conducerea centrală”, a declarat Chelaru. În opinia sa, cea mai bună dată pentru organizarea noilor alegeri este 20 martie. Liberalul a atras atenția, din nou, asupra încălcării statutului PNL. Florin Chelaru susține că nu s-a respectat termenul de 23 de zile pentru aprobarea convocatorului necesar pregătirii Adunării Generale. În plus, el a acuzat faptul că sute de membri au fost aduși, sâmbătă, cu autobuzele de la Constanța să voteze în locul membrilor PNL Năvodari.