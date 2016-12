„Imunitatea protejează parlamentarul faţă de eventualele presiuni sau abuzuri”

„Imunitatea protejează parlamentarul față de eventualele presiuni sau abuzuri”

Judecătorii Curții Constituționale arată, în motivarea deciziei din 17 iunie, cu privire la proiectul de revizuire a Constituției, că instituția imunității „protejează parlamentarul față de eventualele presiuni sau abuzuri ce s-ar comite asupra persoanei sale”. Curtea Constituțională a României arată, în motivarea citată, că „reglementarea constituțională a imunității parlamentare este justificată de necesitatea protecției mandatului parlamentar, ca garanție a înfăptuirii prerogativelor constituționale și, totodată, o condiție a funcționării statului de drept. În activitatea sa, parlamentarul trebuie să se bucure de o reală libertate de gândire, expresie și acțiune, astfel încât să-și exercite mandatul în mod eficient”. Pe de altă parte, spun judecătorii CCR, instituția imunității parlamentare, sub cele două forme ale sale, protejează parlamentarul față de eventualele presiuni sau abuzuri ce s-ar comite împotriva persoanei sale, fiindu-i astfel asigurată independența, libertatea și siguranța în exercitarea drepturilor și a obligațiilor care-i revin potrivit Constituției și legilor. Mai mult, se arată în documentul citat, eliminarea oricăreia dintre aceste forme ale imunității parlamentare are ca efect direct suprimarea unei garanții care privește atât mandatul Camerelor, cât și al fiecărui parlamentar în parte, cu consecințe grave supra îndeplinirii de către Parlament a rolului său constituțional. „În ceea ce privește persoana care ocupă demnitatea publică de parlamentar, eliminarea oricăreia dintre aceste forme ale imunității parlamentarea are ca efect suprimarea garanțiilor unor drepturi și libertăți fundamentale, respectiv libertatea individuală și libertatea de exprimare”.