"Îmi reproşez că nu am găsit o soluţie de finanţare a Clubului Farul"

"Îmi reproșez că nu am găsit o soluție de finanțare a Clubului Farul"

Aflat la final de mandat, vicepreședintele cu atribuții de președinte al CJC, Cristinel Dragomir, a fost întrebat de redactorii Cuget Liber dacă are ceva ce și-ar putea reproșa în calitatea sa de conducător al CJC.„Da, eu îmi reproșez că nu am reușit să găsesc o soluție de finanțare a Clubului Farul Constanța. Acesta este cel mai mare of al meu pentru că sunt iubitor de fotbal dar sper că lumea a înțeles că acestea au fost posibilitățile legale la ora actuală. Și ar mai fi ceva ! Am depus multe propuneri legislative prin structurile noastre asociative care ne-ar fi ajutat în desfășurarea activităților administrative, dar nu au fost promovate pentru a exista mai multă autoritate la consiliile județene”, a mai spus Cristinel Dragomir.