„Îmi doresc să fim cel mai puternic partid şi după ce nu mai suntem la putere“

PSD este un partid de esenta comunista si nu are nici o legatura cu social-democratia la care face referire Ponta-copy.Petre Tutea a definit social-democratia drept laptele covasit al comunismului.PSD sustine controlul de stat asupra mediului economic privat,controlul liberei initiative prin abuz de reglementari abuzive si spoliatoare,un aparat birocratic parazitar si ineficient.PSD este un partid de senta comunista,dominat de aceleasi figuri si dominat de aceleasi practici.Prin solidaritatea baronilor si mentinerea electoratului saracit in stare de dependenta,se realizeaza asa zisa disciplina si coeziune in partid.Soarta PSD in Romania este legata de politica de saracire a cetenilor care trebuie sa voteze cu PSD pentru a primi ajutoare sociale.PSD a fost caracterizat cel mai bine de catre Hasotti aliatul de nadejde al PSD. In aprilie 2004 Hasotti declara in Parlament:" PSD reprezinta tot ce poate fi mai perfid,malefic si ipocrit.PSD este u partid fara Dumnezeu,fara credinta,fara rusine,fara lege".Si ne-am convins ca Hasotti are dreptate.Regretabil este faptul ca si PNL s-a dovedit un partid asemanator in momentul in care s-a aliat cu dusmanul sau ideologic.