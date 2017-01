"Îmi doresc cel puţin zece ani un preşedinte şi un Guvern de dreapta"

Klaus Iohannis:

"Îmi doresc cel puțin zece ani un președinte și un Guvern de dreapta"

Candidatul ACL la prezidențiale, Klaus Iohannis, a declarat că, în această vară, a fost realizat cel mai mare proiect din ultimii ani, unificarea dreptei, și că își dorește cel puțin zece ani cu un pre-ședinte și un Guvern de dreapta. Totodată, el a declarat că anul 2014 este anul marilor schimbări în politica românească.„În această vară, am reușit cel mai mare proiect politic din ultimii ani, poate cel mai mare proiect politic de la Revoluție. Am reușit unificarea dreptei, fuzionând PDL cu PNL, și este doar primul rezultat din acest an, pentru că, vă spun, anul 2014 este anul marilor schimbări în politica românească. A început cu marele partid de dreapta și cred că se va termina cu victoria noastră în noiembrie. Ar fi puțin lucru să înființezi un mare partid pentru a câștiga o dată alegerile. Noi vrem, acum, pentru prima dată, să câștigăm alegerile, după care să câștigăm încă multe alte alegeri, pentru că doresc și sunt convins că și dumneavoastră, îmi doresc cel puțin zece ani cu un președinte de dreapta și un Guvern de dreapta, ca să punem România pe picioare”, a declarat Iohannis.