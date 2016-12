„Îmi doresc ca USL să nu se spargă”

1

Baronii locali

Cu fiecare zi care va trece populatia va fi din ce in ce mai nemultumita de apucaturile BARONILOR LOCALI care se comporta ca si cand localitatile ar fi mosia lor si lor nu li-se poate intampla nimic rau ,vor jefui si isi vor bate joc de oameni dupa bunul lor plac ,slugile pe care le-au trimis in parlament vor scoate legii care sa le acopere faptele. Cei care conduc alianta acum ,cei doi copresedinti nui vor putea tine in frau sau schimba de la butoiul cu miere Va fi vai de noi