Imagini de basm în comuna Peştera. S-a dat startul sărbătorilor

Imagini de basm în comuna Peștera. S-a dat startul sărbătorilor

Deoarece a devenit deja o tradiție pentru comuna Peștera, „Moș Nicolae” a vestit și în acest an începutul sărbătorilor de iarnă în localitatea condusă de primarul independent Valentin Vrabie.La fel ca și în anii precedenți, așteptat cu nerăbdare atât de copii, cât și de adulți, iluminatul public festiv a avut loc, sâmbătă seara, în „comuna luminilor” așa cum îi spun cei din județul Constanța. Mii de luminițe cu imagini desprinse din povești, brazi împodobiți, dar și principalele instituții publice din comună ornamentate cu globulețe, luminițe și ghirlande de flori iluminate au creat o imagine ca de basm. Și totul în aplauzele celor prezenți, care nu se mai săturau să se fotografieze cu diversele personaje create în parcul central al comunei.La un pas distanță, pe scena special amenajată pentru asemenea eveniment, a urcat Paula Seling. Întâmpinată cu aplauze de cei prezenți, ea a interpretat, timp de o oră, mai multe colinde și cântece din repertoriul personal. Ulterior, a mai cântat Roxana Nemeș, iar buna dispoziție a fost completată de grupul umoristic „Demențialii”.„Pentru că ne place să credem că este deja o frumoasă tradiție pentru comuna Peștera, Moș Nicolae vestește, și anul acesta, începutul sărbătorilor de iarnă. Și vine cu tolba plină de surprize special pregătite pentru a creiona atmosfera de basm specifică acestor sărbători. Ne bucurăm că ne sunteți alături și în acest an. Este sfârșit de an, este momentul în care în sufletul fiecăruia ar trebui să existe bucurie, să uităm toate greutățile și cu speranța și cu sufletul deschis să pornim spre un nou an”, a spus primarul Valentin Vrabie.Pe tot parcursul serii, atmosfera în comuna Peștera a fost incendiară. Tinerii s-au distrat pe cinste în acordurile muzicii care răsuna de pe scenă, iar cei mici s-au hotărât cu greu ce jucării să-și mai cumpere de la tonetele special amenajate. În plus, atât cei mari, cât și cei mici nu au plecat fără să aibă măcar o amintire din parcul iluminat ca în povești.Impresionată de atmosfera de basm din comuna Peștera, Paula Seling a spus că va reveni cu drag ori de câte ori va fi invitată.„Am rămas plăcut surprinsă de ceea ce am văzut la Peștera. Este un loc feeric, mi-a plăcut și peisajul, mi-a plăcut și publicul. Voi reveni cu drag ori de câte ori voi fi invitată”, a declarat artista.În altă ordine de idei, la eveniment nu au fost prezenți numai locuitori ai comunei. Din contră, cei mai mulți erau veniți din alte localități, tocmai pentru că auziseră de faimosul parc de la Peștera, care în noaptea Sfântului Nicolae se transformă într-un peisaj de vis.„Am tot auzit și am și văzut pe Internet imagini din anii trecuți. Am vrut să vedem cu ochii noștri ce se petrece aici și vrem să vă spunem că este absolut minunat. Am venit tocmai de la Constanța și am rămas impresionat de ce poate face un primar dintr-o comună. Noi, la Constanța, nu avem așa ceva”, a declarat unul dintre participanții la eveniment.Mai multe fotografii de la acest eveniment puteți vedea și pe site-ul www.cugetliber.ro