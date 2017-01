Iliescu şi Antonescu se bălăcăresc ca la uşa cortului

3

ferma animalelor politice

Sa nu ne surprinda acest gen de "dispute".Marlania politicianista romaneasca a devenit virtute mai ales de cand se vrea denumita marketing politic.Indiferent ce l-a determinat pe Ponta sa devina subit manierat si dispus la colaborare,atitudinea sa este un act de civilizatie si un inceput de intelegere a felului in care trebuie sa actioneze Opozitia.Orice om,indiferent de trecutul si pacatele sale are dreptul si poate sa se schimbe.Ponta a inceput sa inteleaga faptul ca omul politic are nevoie de ceea ce se cheama reputatie.Sa nu uitam ca Iliescu este zootehnistul sef care a pus bazele fermelor politice romanesti.Antonescu nu intelege nimic din ce se intampla in jurul sau.Si nu este singurul vinovat.Gloabele batrane din ferma liberala in frunte cu Hasotti il sustin si-l incurajeaza.Liberalii nu au un baci batran si experimentat ca Iliescu.Zoologia a devenit o parte insemnata a vietii cotidiene si a politicii.La televiziune auzi toata gama de sueraturi,grohaieli,behaituri, croncaneli,si latraturi.Dai la tot pasul de lei care behaie,capre care mugesc,porci care ciripesc.Avem o mare lipsa de cerbi,vulturi,lei adevarati si ursi respectabili.Daca apare unul(ca Ungureanu)toti il spurca.Daca pica altul(Boc)toti il omoara.C-asai romanul,MIORITIC.