Iliescu s-a îmbătat cu lichior de trandafiri: "Un pahar m-a făcut praf"

Fostul președinte Ion Iliescu a rememorat un episod din anii studenției, când, la ziua unui coleg, a fost „făcut praf” de un pahar de lichior de trandafiri, el arătând că acesta a fost singurul „experiment” de acest fel din viața sa.“Am avut o singură experiență de acest gen. Eram student, încă nu învățasem limba rusă și rușii, foarte amabili și foarte prietenoși - era ziua de naștere a unui coleg de cameră și, mă rog, ca rușii, cu stacana de vodcă, și apoi unul de lichior de trandafiri care m-a făcut praf. Eram și la etajul 5, ei după ce am terminat masa au plecat să se aerisească. Eu n-am coborât, mi-a fost greu să ajung la capătul culoarului unde erau chiuvetele să mă spăl pe față”, a spus Iliescu la un post tv central.Fostul șef de stat a precizat că acesta a fost singurul experiment de acest gen, că soția sa, Nina, nu l-a văzut atunci și că, a doua zi, a mers și a cumpărat un borcan cu murături de cinci litri.„Ea era în alt cămin. Ulterior am căpătat o cameră împreună, eram în cartiere diferite. Era înainte de căsătorie. Deci a fost un singur experiment în viață când am fost și eu beat. A doua zi eram înnebunit după ceva acru, m-am dus pe la bufetele din clădirea institutului, n-aveau nimic acru. M-am dus la un magazin alimentar, văzusem niște borcane cu murături, am văzut unul mare, de cinci litri, l-am luat acasă, dar erau tratate altfel, nu cu sare”, a povestit Ion Iliescu.