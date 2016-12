Iliescu: Nu am confirmat existența unei închisori CIA în României

Fostul președinte Ion Iliescu a afirmat luni că nu a confirmat în niciun fel existența unei închisori ilegale a CIA pe teritoriul României într-un interviu acordat publicației germane "Der Spiegel"."Sunt neplăcut surprins de modul în care se reflectă și mai ales se comentează afirmațiile pe care le-am făcut într-un interviu acordat publicației germane 'Der Spiegel'. Vreau să fiu cât se poate de clar: nu am confirmat în niciun fel existența unei închisori ilegale a CIA pe teritoriul României, închisoare în care s-ar fi aplicat tehnici ilegale de interogare, cum ar fi tortura. Am precizat la fel de clar că dacă aș fi știut ce destinație are facilitatea solicitată de partea americană aș fi luat, cu siguranță, o altă decizie. Știind ceea ce aprobasem — acordarea unui sediu pentru reprezentanța CIA în România — justifică faptul că, în toți acești ani, am negat existența unei închisori CIA pe teritoriul României. Resping cu toată hotărârea interpretarea acestui gest — firesc între parteneri și aliați — drept o formă de a 'mitui' partea americană, pentru ca România să fie primită în NATO. Aprobarea a fost dată, din câte știu, DUPĂ ce la Praga, la summitul NATO, în noiembrie 2002, s-a luat decizia admiterii țării noastre în Alianța Nord-Atlantică", a spus Iliescu într-o postare pe blog.