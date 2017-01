Iliescu îşi doreşte ca PSD să se trezească din lentoare

Iliescu își dorește ca PSD să se trezească din lentoare

Ştire online publicată Marţi, 08 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat ieri, la biroul său senatorial unde și-a serbat ziua numelui că pentru 2008 își dorește ca partidul să se trezească din lentoare, să redevină credibil, iar foștii și actualii lideri să colaboreze pentru ca social-democrația să redevină o forță. Ion Iliescu le-a mărturisit ziariștilor la onomastica sa că cea mai mare preocupare pentru 2008 va fi soarta PSD. Fostul președinte a spus într-un ton glumeț că nu crede în spusele unor prezicători conform cărora anul acesta va fi mai liniștit și a adăugat că 2008 va fi dimpotrivă unul foarte dificil. „Va fi un an de confruntări politice și electorale, asta va introduce o notă firească pentru un an dominat de confruntări electorale. Am văzut previziunile unei ghicitori care spune că va fi o atenuare. Eu cred că e cam greu să se întâmple așa ceva. Sunt frământări în toate partidele. Pe mine mă interesează PSD, în ce măsură va reuși să se trezească, a cam navigat în ape cam tulburi în ultimii trei ani de zile”, a declarat sărbătoritul.