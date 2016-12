Iliescu, despre apariţia unui alt PSD

Iliescu, despre apariția unui alt PSD

Fostul președinte Ion Iliescu, președinte de onoare al PSD, a calificat apariția unui "nou PSD" ca fiind neserioasă, dar asta nu înseamnă, spune el, că nu trebuie analizat ce trebuie să facă partidul pentru a-și consolida pozițiile după alegerile din noiembrie 2014."Asta e neserios. E drept că trebuie să gândim ce să facem ca PSD să își consolideze pozițiile și să se prezinte ca un partid capabil să treacă prin toate. Adică orice partid se află în fața unor realități, poate să câștige, poate să piardă. Nu trebuie să intre în derută când pierde, nici în euforie când câștigă, ci să își consolideze și să-și îmbogățească experiența. Eram în 1996 când am avut prima confruntare așa mai deschisă", a declarat Ion Iliescu la Ateneul Român.Întrebat de jurnaliști dacă liderul PSD trebuie să-și asume eșecul alegerilor prezidențiale, Ion Iliescu a răspuns afirmativ, dar a subliniat că aceasta ar fi bine să se facă din interiorul partidului, comparând situația lui Victor Ponta cu cea a lui, după ce a pierdut alegerile din 1996."Bineînțeles. Dar ce înseamnă să-și asume? Ați asuma nu înseamnă să te retragi neapărat. Eu am pierdut alegerile în '96 și de pe poziția de fost președinte. Și după aceea am revenit la partid. Din contră, partidul m-a solicitat să vin și în perioada de opoziție 96 — 2000 am desfășurat un fel de politică care a repropulsat partidul și în 2000 am câștigat fără probleme. Asta este atitudinea constructivă și responsabilă, și nu intrarea în panică când pierzi, nici euforie când câștigi. Asta e lecția vieții și lecția vieții politice", a subliniat președintele de onoare al PSD.