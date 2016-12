Ilie Năstase şi-a băgat soţia în politică. Brigitte Sfat a devenit şefa femeilor UNPR Timiş

Ilie Năstase și-a băgat soția în politică. Brigitte Sfat a devenit șefa femeilor UNPR Timiș

Brigitte Sfat, sotia Ilie Nastase, a devenit presedintele interimar al organizatiei de femei pe judetul Timis, urmandu-l astfel pe fostul tenismen care s-a inscris in UNPR pe 22 iulie.Sfat, care este timisoreanca, a fost numita sefa organizatiei de femei din UNPR Timis, loc ramas vacant dupa ce Ileana Turdesan a fost numita sef la Comisariatul regional pentru Protectia Consumatorului. Ea este presedinte interimar, pentru ca urmatorul congres al partidului, care se tine din patru in patru ani, va avea loc de abia in 2016.