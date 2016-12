Ilie Drăgoi (UNPR), candidat la Primăria oraşului Ovidiu: "Eliminăm hoţia, incompetenţa şi interesele de grup!"

Ilie Drăgoi (UNPR), candidat la Primăria orașului Ovidiu: "Eliminăm hoția, incompetența și interesele de grup!"

- Sunt o serie de proiecte foarte importante pe care le am în vedere și am să enumăr câteva: definitivarea rețelei de canalizare; schimbarea în totalitate a iluminatului public; finalizarea cartierului Tineretului; finalizarea rețelei de gaze Ovidiu și Poiana; reabilitarea Școlii gimnaziale din Poiana; lotizarea terenurilor pentru construirea de case în satul Culmea; construirea unui cimitir ortodox în satul Culmea; sistematizarea cimitirului ortodox nou din Ovidiu; igienizarea cimitirelor ortodox vechi și musulman din Ovidiu; iluminarea și supravegherea video în cimitire; reabilitarea blocurilor ANL; amenajarea de trotuare în tot orașul Ovidiu; consolidarea, terasarea și ornamentarea malurilor șoselei naționale pod cale ferată; amenajarea terasamentelor la trecerea de cale ferată str. Insulei, respectiv strada Poiana; identificarea de noi locații pentru amenajarea cluburilor de pensionari.- Am pornit de la următoarea realitate: după patru ani, foști sau actuali edili, persoane mai mult sau mai puțin controversate, se prezintă în fața locuitorilor orașului Ovidiu, pentru a-și pune cenușă în cap pentru aroganța de care au dat dovadă sau pentru promisiunile neonorate. Sunt organizate întâlniri în scop exclusiv electoral, mergând pe ideea că pot face uitați anii în care au condus destinele orașului într-o direcție greșită. Am considerat că nu pot rămâne indiferent în fața acestei situații. De aceea, am decis să candidez.- În calitate de primar și împreună cu echipa UNPR, vreau ca orașul Ovidiu să iasă din anonimat și să beneficieze de dezvoltarea și strălucirea pe care o merită! Le promit că vom pune capăt cheltuirii banilor publici pe lucrări făcute de mântuială, pe contracte de reprezentare juridică, de prestări servicii și achiziții de bunuri efectuate într-o totală lipsă de transparență.- Să știți că, în această privință, lucrurile pot fi reglementate foarte ușor. Soluția cea mai practică: montarea de panouri electronice de afișare cu HCL-uri adoptate, contracte atribuite, valoarea acestora și stadiul lucrării. Astfel, cetățeanul știe ce se întâmplă cu banii publici. Oamenii trebuie să fie consultați în privința tuturor proiectelor și cheltuielilor care au legătură cu dezvoltarea socio-economică a orașului Ovidiu. Și încă un aspect vreau să mai punctez. În cadrul întâlnirilor pe care le-am avut în aceste zile, le-am spus oamenilor: V-ați săturat să stați pe la uși pentru o hârtie? Vi s-a cerut o atenție pentru o semnătură sau o aprobare? Ați fost amenințat dacă ați avut curajul să vă lamentați din cauza indolenței funcționarului? Sunteți persiflați sau tratați cu superioritate de către angajații plătiți din banii dumneavoastră? Ei bine, este momentul în care puteți face ceva. Alăturați-vă echipei UNPR pentru a elimina hoția, nepotismul, incompetența și interesele de grup din cadrul administrației.- Din echipa UNPR pe care o conduc la Ovidiu, fac parte Mihai Solomon, Vasile Străliciuc, Mariana Giageac, Costel Radu, Carmen Paraschiv, Tița Barbu, Bogdan Mihail Peiu, Octavian Iulian Bolborici și Eugen Ion. Cu toții sunt persoane verticale, care nu au cedat la presiuni. Ei vin cu dorința de a arăta că se poate practica o altfel de politică, o altfel de administrație, bazată exclusiv pe principiile legalității, transparenței și competenței. Ne dorim o administrație pentru și în folosul cetățenilor, unde aceștia au un rol activ în procesul de administrare.