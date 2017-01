„Îl vom susţine la candidatură pe Victor Ponta, pe nimeni altcineva din PSD“

Senatorul Mircea Banias:

„Îl vom susține la candidatură pe Victor Ponta, pe nimeni altcineva din PSD“

Consiliul Național al PC s-a reunit, vineri, în lipsa președintelui fondator, Dan Voiculescu, pentru a alege cei 22 de vicepreședinți și pentru a adopta o rezoluție privind susținerea candidaturii lui Victor Ponta la Președinție. Președintele PC, Daniel Constantin, a declarat înainte de ședință, că Dan Voiculescu l-a informat în urmă cu câteva zile că nu va participa la Consiliul Național.Printre cei care au candidat pentru un post de conducere s-a aflat și președintele Organizației Județene a Partidului Conservator Constanța, senatorul Mircea Banias.„În cadrul Consiliului Național al PC au fost aleși vicepreședinții partidului, șapte pe regiuni și 15 pe departamente. Eu am candidat pentru postul de vicepreședinte al Departamentului Transporturi și Infrastructură și am fost ales cu 358 de voturi, în timp ce contracandidatul meu a obținut 52 de voturi”, a declarat senatorul constănțean Mircea Banias.El a adăugat că, în cadrul Consiliului Național a fost propusă o rezoluție în conformitate cu statutul care a stabilit candidatul partidului la Președinție.„Noi îl vom susține la candidatură pe Victor Ponta, pe nimeni altcineva din PSD, doar pe el. Dacă nu va fi el, atunci, în luna septembrie ne vom reuni din nou și vom stabili un candidat al nostru, adică vom avea un candidat propriu”, a mai spus Mircea Banias.La rândul său, în cadrul ședinței de vineri, Daniel Constantin a spus reprezentanților PC că Victor Ponta a fost un susținător constant al PC, al partidului și al oamenilor din acest partid.„Probabil, nu am fi reușit să facem atât de multe lucruri în agricultură dacă nu am fi avut susținerea politică a primului ministru, care a înțeles miza agriculturii pentru relansarea politică. Pentru noi, Victor Ponta a fost un partener corect, la milimetru predictibil și profund angajat în direcția respectării acelor lucruri asupra cărora cu toții ne-am angajat la formarea USL. Am discutat cu premierul și în spiritul încrederii și colaborării care guvernează relațiile între partidele noastre și-a exprimat dorința ca prioritățile noastre să se regăsească în programul său prezidențial, gândirea noastră pentru România în ceea ce privește agricultura, birocratizarea politicilor pentru IMM-uri, informatizarea administrației se vor regăsi în programul candidatului Victor Ponta la Președinția României”, a precizat Constantin.El a mai spus că reprezentanții PC trebuie să se mobilizeze pentru „îndeplinirea celui mai important obiectiv pe care PC și țara îl au în perioada următoare, acela de a câștiga prezidențialele, ultima redută a unui sistem care era pe cale să se instaleze în România în anii 2010-2011".Întrebat dacă s-a gândit la un prim-ministru în cazul în care Victor Ponta pleacă la Cotroceni, Daniel Constantin a spus că PC va susține orice prim-ministru care va continua politicile guvernamentale în care sunt susținute valorile Partidului Conservator, respectiv, tradiție și familie.