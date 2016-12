„Îl sprijinim pe Ponta, indiferent dacă va candida sau nu în alegerile prezidenţiale”

Mircea Geoană:

„Îl sprijinim pe Ponta, indiferent dacă va candida sau nu în alegerile prezidențiale”

Toți social-democrații sunt obligați să îl sprijine pe premierul Victor Ponta, indiferent de decizia pe care acesta o va lua de a candida sau nu în alegerile prezidențialele din 2014, a declarat senatorul PSD Mircea Geoană. Întrebat cum vede posibilitatea ca Victor Ponta să fie „împins” de partid către o candidatură la prezidențiale, Geoană a răspuns: „Victor Ponta a crescut foarte mult ca om politic și cred că știe foarte bine ceea ce este bine pentru el și ceea ce este bine pentru partid. Noi suntem aici să-l susținem în demersurile, evident logice și firești, pe care și le va asuma ca lider al partidului”. Senatorul a precizat că Ponta are o decizie grea de luat și a menționat că, la vârsta pe care o are, este firesc ca acesta să-și propună ca primă opțiune să rămână premier și președinte al PSD.„Sunt convins că are o decizie grea în fața lui. Nu e o decizie ușoară. Este firesc la vârsta lui să-și propună poate ca primă opțiune să rămână prim-ministru în continuare, să rămână liderul partidului nostru în continuare. Cred că ce spune la televizor nu este nimic altceva decât reflectarea unei gândiri care este naturală, este normală, este logică”, a comentat senatorul PSD.