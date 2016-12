„Îl doare pe Tusac de Mangalia aşa cum mă doare pe mine de Papua Noua Guinee”

Conflictul de la Mangalia, între primar și viceprimar, continuă:

„Îl doare pe Tusac de Mangalia așa cum mă doare pe mine de Papua Noua Guinee”

Consilierii locali din Mangalia s-au întrunit ieri după-amiază într-o nouă ședință extraordinară, în sala de ședințe a primăriei, de la eveniment lipsind edilul Mihai Claudiu Tusac. Aleșii au aprobat proiectul de hotărâre ce viza preluarea de către Consiliul Local Mangalia a managementului asistenței medicale pentru Spitalul Municipal. De asemenea, consilierii au stabilit în ședința de ieri și reprezentanții titulari și cei supleanți în Consiliul de Administrație din cadrul Spitalului Municipal. Astfel, aleșii au fost de acord ca titulari în CA al spitalului să fie Ioan Griguță, din partea PDL, și Bogdan Filip, din partea Forței Democrate. Totodată, liberalul Sorin Cucoranu a devenit reprezentant titular al Consiliului Local Mangalia în Consiliul de Administrație al Sanatoriului Balnear Mangalia. Liderul liberalilor din Mangalia, consilierul Sorin Andrei, a declarat că membru supleant în CA al Spitalului Balnear a fost ales Marius Ilie, președintele TNL Mangalia. Potrivit lui Sorin Andrei, votul în cazul acestor proiecte a fost secret, hotărârile fiind adoptate în cele din urmă cu trei voturi „împotrivă”. În cadrul aceleiași ședințe, viceprimarul Ion Mincă a prezentat o scrisoare redactată de către Mihai Claudiu Tusac. „Am găsit scrisoarea pe masă, în sala de ședințe a Consiliului Local. Este o prostie. O aberație. Este făcută de o minte bolnavă. Recent, am primit într-adevăr atribuțiile de viceprimar însă eu nu primesc absolut nici o informație. Am cerut tuturor serviciilor să îmi aducă rapoarte de activitate. Am primit rapoartele doar de la câteva dintre ele pentru că unora le-a interzis pur și simplu să mai urce la mine. Nu se poate lucra cu un așa om”, a declarat Ion Mincă. „Eu nu renunț. Să plece el din Primărie. Zilnic vin zeci de oameni la mine care se plâng. Nu își ține audiențele. Nici astăzi nu a venit la ședință. A stat la el în birou. Îl doare pe Tusac de Mangalia așa cum mă doare pe mine de Papua Noua Guinee”, a concluzionat viceprimarul.