Îl dă Chiru afară pe Chesoi din Consiliul Local Constanţa?

Îl dă Chiru afară pe Chesoi din Consiliul Local Constanța?

Situația consilierului local de la PNȚCD, Tudorel Che-soi, se pare că este la mâna partenerilor din fosta Alianță România Dreaptă care l-au ajutat să ajungă în Consiliul Local Municipal Constanța.Mai exact, zilele trecute, președintele Organizației Județene PDL Constanța, senatorul Christian Gigi Chiru, a primit din partea președintelui PNȚCD, Aurelian Pavelescu, dar și a noului președinte al PNȚCD Constanța, Adrian Țapliuc, o solicitare de retragere a susținerii politice pentru consilierul local Tudorel Chesoi.„Am primit o solicitare de retragere a mandatului consilierului local Tudorel Chesoi. Solicitarea nu este scrisă. Ea a fost adresată verbal atât de Aurelian Pavelescu, președintele PNȚCD, cât și de Adrian Țapliuc, noul președinte de la PNȚCD Constanța. Eu le-am solicitat documente care să ateste că Tudorel Chesoi nu mai este membru PNȚCD și să procedeze la un eventual demers juridic scris. După primirea acestora, vom ana-liza problema în cadrul Biroului Permanent Județean al PDL Con-stanța și vom vedea ce este de făcut”, a declarat Christian Gigi Chiru.La rândul lui, Tudorel Chesoi spune că nimeni nu-l poate înlătura din Consiliul Local Municipal deoarece solicitarea nu este fondată.„Este ca și cum orice persoană de pe stradă ar cere retragerea sprijinului pentru mine. Solicitările făcute de cei doi sunt lovite de nulitate. Pavelescu nu mai este președintele PNȚCD și a fost exclus din partid, iar Țapliuc nu are nicio funcție la Constanța, așa cum susține. În plus, în momentul formării Alianței România Dreaptă, atât eu cât și domnul Chiru am fost desemnați co-președinți. În caz de retragere a sprijinului unui consilier local este nevoie de semnătura ambilor co-președinți. Este normal că eu nu voi semna așa ceva. Am fost singurul țărănist de pe lista consilierilor locali. De aici, se și poate trage concluzia că Pavelescu nu dorește să-l scoată pe Chesoi din Consiliul Local, ci vrea să scoată partidul”, a declarat Tudorel Chesoi.Partid mic, scandal mareAșa cum arătam și în edițiile trecute ale ziarului, deși este un partid care nu mai valorează mare lucru pe scena politică, doar în Alianța DA, alături de Forța Civică reușind să obțină în cele mai actuale sondaje, 5,2 %, liderii PNȚCD se ceartă ca la ușa cortului.Scandalul din PNȚCD care există la nivel central s-a extins și la malul mării. Dacă la Centru există două persoane care susțin că sunt președinți, respectiv, Aurelian Pavelescu și Vasile Lupu, nici la Constanța lucrurile nu stau mai bine.Săptămâna trecută, Adrian Țapliuc a organizat o conferință de presă și s-a recomandat ca fiind noul lider al PNȚCD de la Constanța.Mai mult, în cadrul întâlnirii, Țapliuc a prezentat o hotărâre a Comitetului Național de Conducere al partidului prin care s-a votat dizolvarea Biroului Județean de Conducere al Organizației Con-stanța, fostul președinte Tudorel Chesoi, fiind exclus din partid. Tot prin aceeași hotărâre, Țapliuc spune că a fost desemnat un alt Birou Județean Interimar de Conducere al Organizației PNȚCD Constanța, el fiind desemnat ca președinte interimar.La rândul său, președintele PNȚCD, filiala Constanța, consilierul local, Tudorel Chesoi, spune că, în opinia sa, în momentul de față, Vasile Lupu este președintele interimar al PNTCD, iar Adrian Țapliuc nu este decât o marionetă de-a lui Pavelescu. Mai mult, Chesoi spune că Adrian Țapliuc nici măcar nu și-a mai plătit cotizația la partid de foarte mult timp.„Pavelescu a fost exclus din partid, după ce s-a întrunit Biroul Național de Conducere care are dreptul de a lua o astfel de decizie atunci când partidul se află într-o situație de criză. Pavelescu a distrus partidul acesta, nu mai are ce căuta la conducere. Își vede doar propriile interese, probabil se gândea să tranzacționeze partidul pe piața politică fără să întrebe pe nimeni”, a spus Chesoi.El a precizat că țărăniștii vor să se reorganizeze, motiv pentru care pe 19 octombrie va fi organizat un nou Congres cu delegați desemnați statutar cu participarea tuturor membrilor PNȚCD care înțeleg nevoia de creștin democrație în România și nevoia de credibilizare a instituțiilor și statului român. Cu toate acestea, scandalul din PNȚCD este departe de a se fi stins deoarece, la rândul lui, Pavelescu susține că încă este președinte al PNȚCD.