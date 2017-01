„Îl acuz de laşitate pe Mircea «Goană»!“

Liderul PD-L Mircea Banias:

„Îl acuz de lașitate pe Mircea «Goană»!“

În opinia președintelui Organizației Județene a PD-L Constanța, Mircea Banias, campania electorală a atins, în această perioadă, cel mai degradant nivel posibil. El a făcut referire, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, la filmulețul promovat de un cotidian național și de câteva posturi de știri, film în care este implicat președintele Traian Băsescu. „De ce nu a apărut la referendumul pentru suspendarea președintelui? Două persoane publice, Dinu Patriciu și Călin Popescu Tăriceanu, au declarat că au participat la acel eveniment. Sunt surprins că, timp de cinci ani de zile, au fost amnezici și și-au adus aminte de eveniment cu câteva zile înainte de turul II”, a explicat Mircea Banias. „Practic, adversarii lui Traian Băsescu au o singură politică: să ali-menteze acest val de ură împotriva președintelui cu care speră ei să îl înfrunte”, a mai adăugat liderul democrat-liberal. În plus, Banias a susținut că Mircea Geoană nu are nici un fel de program electoral. „Singurul lui program electoral este «Jos Băsescu». Îl acuz de lașitate pentru faptul că nu este capabil să se confrunte bărbătește cu Traian Băsescu, ci preferă să stea ascuns în timp ce alți diverși oameni îi fac președintelui toate mizeriile posibile”, a spus hotărât Mircea Banias. Democrat-liberalul a amintit de invitația lansată de Traian Băsescu candidatului social-democrat pentru o confruntare la Palatul Parlamentului. „Mircea Geoană a refuzat spunând că este undeva prin Gorj. Am mai spus-o și într-o altă întâlnire. Pe Mir-cea Geoană ar trebui să îl cheme Mircea «Goană» pentru că fuge de dezbateri și nu face nici un efort să dezmintă această poreclă”, a completat Banias. În opinia sa, ar fi un dezastru pentru România și pentru români ca social-democratul să câștige aceste alegeri întrucât ar fi doar „o păpușă” pe care Vanghelie și Iliescu vor să o pună în geam la Cotroceni cu pretenția că este președintele țării. „Cred că cei care l-au votat pe Crin Antonescu în primul tur au suficient bun-simț să nu permită întoarcerea la guvernare a unui PSD condus și controlat de oameni precum Iliescu, Vanghelie sau Hrebenciuc”, a precizat Mircea Banias. Un alt subiect invocat ieri, în conferința de presă, a fost campania agresivă și negativă promovată de alianța PSD-PC în județ. „Mesajele agresive nu au avut efectul scontat”, a concluzionat Banias. „I se impută președintelui că nu a făcut nimic pentru județ, dar aceasta este o mare ipocriziei. În primul rând, președintele este dator să acționeze pentru toți cetățenii, și pentru cei care l-au votat, și pentru cei care nu l-au votat”, a arătat Banias. Apoi, el a adus în discuție câteva dintre acțiunile președintelui la nivel local, precum promovarea cu insistență a politicii la Marea Neagră. El a punctat și rezultatele acestei politici: dezvoltarea afacerilor în zona de coastă a Mării Negre, în domeniul tranzitului de marfă și al construcțiilor și reparațiilor de nave. Mircea Banias nu a neglijat nici meritele lui Traian Băsescu în stabilirea bazelor americane pe teritoriul Dobrogei. „Președintele a deschis această zonă către partenerii din NATO, iar beneficiile se vor vedea în viitor și cred că sunt pe termen lung”, a încheiat el.