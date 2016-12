„Îi dau dracu’ cu banii lor pe ăştia de la CJC“

Primari nemulțumiți

„Îi dau dracu’ cu banii lor pe ăștia de la CJC“

Ştire online publicată Vineri, 17 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

După cum se știe, în ședința de miercuri a Consiliului Județean, printre proiectele aflate pe ordinea de zi a existat și cel referitor la sumele ce vor fi atribuite comunelor și orașelor din județul Constanța din impozitul pe venit. De parcă nu era de ajuns că există diferențe chiar și de peste 150.000 lei, CJC a decis că nu toate regiunile Constanței necesită sau merită fonduri. Potrivit proiectului de hotărâre, doar 44 din totalul de 70 de orașe și comune vor primi ajutorul administrației. Deci, după cum ar spune proverbul, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Și celelalte localități care nu au fost băgate în seamă de conducerea CJC au nevoi materiale, chiar dacă ele nu sunt prezente în concepția președintelui Nicușor Constantinescu și a subalternilor săi. „Avem 51 de case fără curent electric“ Se pare că cei mai nedreptățiți de hotărârea Consiliului Județean sunt primarii PDL. Dacă copiii de suflet din PDL ai CJC, adică primăriile Hârșova și Ghindărești, au primit sute de mii de lei, iar comunele Horia și Ion Corvin au reușit să scoată câteva zeci de mii, celelalte nouă comune au fost ignorate totalmente. Contactat telefonic, primarul din Albești, Gheorghe Moldovan, a declarat că și în comuna sa s-ar fi putut face multe cu banii respectivi: „Pentru drumuri în mod special s-ar putea face multe. Pe drumul 87, spre exemplu, hotărârea Consiliului Județean 577 ne-a lăsat cu proiectul neîncheiat și cu foarte multe datorii la firme. Avem procese, firmele contractate ne-au dat în judecată pentru că nu le-am mai putut plăti.” De asemenea, Moldovan a menționat că astfel de bani ar fi foarte utili pentru cofinanțarea anumitor proiecte. „Avem nevoie de cofinanțare pentru proiecte de curent electric, amenajări drumuri comunale, drumuri județe. Avem 51 de case fără curent electric”, a declarat primarul din Albești. „Totul se rezumă la o corespondență frumoasă“ De aceeași părere este și primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. În ceea ce privește necesitățile concrete ale comunei Poarta Albă, edilul afirmă că „nevoi sunt, pentru că avem foarte multe obiective. Avem de făcut baza sportivă, canalul colector, am început construcția grădiniței. De cerut, am cerut bani de la CJC însă totul se rezumă la o corespondență frumoasă. Ei cer lista cu necesități, probabil ca să aibă cu ce să se justifice ulterior, noi o trimitem după care situația rămâne ca în gară”. Delicoti afirmă că principalii vinovați pentru astfel de situații sunt organele legislative care nu-și fac treaba în a-i pedepsi pe cei vinovați: „Toată lumea zice că Nicușor e de vină. Păi Nicușor și Mazăre nu o să pățească niciodată nimic dacă judecătorul e român. În România nu se respectă legea, iar în Constanța nu se respectă nici măcar o virgulă din lege.” Dacă ceilalți primari contactați și-au spus of-ul și au enumerat proiectele pentru care ar fi avut și ei nevoie de la Consiliul Județean, primarul comunei Costinești, Traian Cristea s-a arătat vizibil iritat de subiectul pus în discuție: „Eu nu am primit nimic. Nici nu-mi trebuie! Îi dau dracu’ cu banii lor pe ăștia de la CJC”. Alexandra BĂLAN