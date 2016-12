„Îi cerem lui Victor Ponta să continue lista celor care trebuie să părăsească Guvernul”

Președintele PDL, Vasile Blaga, a cerut, marți, premierului Victor Ponta să-i schimbe din funcție și pe ceilalți trei miniștri declarați incompatibili de Agenția Națională de Integritate.„În urmă cu puțin timp am aflat că domnul Ponta l-a demis din funcția de secretar general adjunct al Guvernului pe domnul Dan Mihalache. Motivația: declarații antiamericane. Mi se pare puerilă în condițiile în care domnia sa nu a tresărit la numeroasele declarații antiamericane ale co-președintelui USL Crin Antonescu și a președintelui PNL București, Eugen Nicolăescu”, a declarat Vasile Blaga, într-o conferință de presă.El a adăugat că în urmă cu șase luni, la instalarea în fruntea Executivului, Victor Ponta a afirmat că are "cel mai cinstit Guvern de după Revoluție".„Tocmai pentru a face curățenie îi cerem să continue lista celor care trebuie să părăsească Guvernul, s-o completeze nu numai cu domnul Mihalache, astăzi, dar și cu cei trei miniștri declarații incompatibili de către ANI”, a spus Vasile Blaga, potrivit Agerpres.Secretarul general adjunct al Guvernului, Dan Mihalache, și-a înaintat marți demisia din funcție, aceasta fiind acceptată de premierul Victor Ponta.