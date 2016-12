Igaş: „Nefericitul de Ponta vorbeşte despre turism, când turismul poate fi făcut doar de structurile de dreapta”

Igaș: „Nefericitul de Ponta vorbește despre turism, când turismul poate fi făcut doar de structurile de dreapta”

Ministrul Administrației și Internelor, Traian Igaș, a declarat, vineri, la Prefectura Constanța, că liderul PSD, Victor Ponta, nu ar trebui să vorbească despre dezvoltarea turismului în condițiile în care de acest domeniu trebuie să se ocupe structurile de dreapta.Igaș a participat la dezbaterile legate de turism ce s-au desfășurat la Prefectura Constanța și care au reunit șefii deconcentratelor din Tulcea și Constanța, precum și prefecții ambelor județe. Ministrul a spus că este bucuros că între Constanța și Tulcea există o strânsă colaborare în acest domeniu.„Doar când există o bună colaborare și când forțele se unesc, lucrurile pot fi mult mai bune. Turismul este un segment important pentru această zonă, nu aș vrea să dezvolt foarte mult acest subiect, pentru că nu intră în aria mea de competență, dar, ca orice român care an de an vine în această zonă, am putut să văd cum au decurs lucrurile în acest domeniu și vreau să vă felicit pentru că încercați să oferiți turistului tot felul de activități pentru a-și petrece timpul liber”, a declarat ministrul făcând referire la proiectul de turism de aventură ce se dorește a fi demarat în Dobrogea și la etapa de Endurocross ce are loc, în acest week-end, la Adamclisi.„Știu că, la momentul actual, are loc o întâlnire a partidelor din opoziție, în care este prezentată o strategie de dezvoltare pentru turism. Turismul poate fi făcut numai de structurile de dreapta, în niciun caz nu se pot ocupa de acest domeniu oamenii care au condus țara până în *89. În drum spre Prefectură, am auzit o declarație a nefericitului de Ponta, care vorbea despre turism și despre modalitățile de dezvoltare ale acestuia, în timp ce pe televiziunile sale pe care apare spune de fiecare dată că românii nu merg la mare, ca nu se mai distrează, pentru că sunt triști. Cifrele arată că, anul acesta, oamenii au venit în număr mult mai mare pe litoral. Turismul poate fi dezvoltat de oameni de dreapta care vor să dezvolte acest segment și în orice caz nu putem să mai dezvoltăm un turism centralizat, așa cum aveam până în 1989 și așa cum ne propun cei din PSD”, a declarat ministrul Traian Igaș.