„Ideea mea, norocul tău“, program de succes la Năvodari

Comisia de organizare și desfășurare a proiectului „Ideea mea, norocul tău” a derulat, vineri, o nouă rundă de extrageri pentru a identifica cei 300 de locuitori ai orașului Năvodari care vor fi scutiți de plata apei calde pe luna iunie. Astfel, alți 300 de năvodăreni care au plata facturilor la apa caldă efectuată la zi vor beneficia de o lună gratuită la agentul termic, în conformitate cu prevederile stabilite prin proiectul propus încă din perioada sezonului rece de edilul Nicolae Matei.Reamintim că acesta este un pro-iect unic la nivel național, iar tot mai mulți dintre colegii primarului sunt interesați să îl implementeze în localitățile pe care le administrează. Regulile acestei tombole spun că 300 de câștigători vor beneficia de acoperirea valorii facturii la căldură pentru luna în care a avut loc extragerea. Din aceștia, un număr de 50 de abonați vor participa la extrageri lună de lună indiferent dacă în lunile anterioare au mai beneficiat de gratuitate, iar 250 de abonați vor avea gratuitate prin rotație în doi ani, în funcție de tragerea la sorți. Cei care beneficiază de gratuitate nu mai participă la tragerea la sorți în lunile ulterioare.Precizăm că proiectul este destinat exclusiv abonaților din sistemul centralizat, care prin participarea la aceste extrageri își iau angajamentul că timp de doi ani nu se vor debranșa, în caz contrar vor trebui să restituie banii. Tragerea la sorți are ca scop să determine ordinea și lunile în care locuitorii din Năvodari vor beneficia de scutirea totală la plata facturii pentru cele 250 de apartamente.„Am făcut eforturi financiare pentru a-i ajuta pe oameni”Trebuie amintit faptul că în perioada sezonului rece locuitorii orașului Năvodari au beneficiat de unul dintre cele mai mici prețuri pentru gigacalorie din țară, acesta rămânând neschimbat, respectiv 150 lei plus TVA, adică 186 de lei.Facturile pe zero aferente lunii iunie vor fi înmânate câștigătorilor în jurul datei de 20 iulie, atunci când va fi finalizată centralizarea tuturor datelor abonaților.„Am trecut prin perioade dificile din punct de vedere financiar, dar asta nu înseamnă că ne-am pierdut speranța. Am făcut eforturi financiare și am reușit ca pe toată perioada sezonului rece să acordăm sprijin pentru 300 de familii în fiecare lună la plata facturilor pentru căldură. Asta facem și pe perioada sezonului cald, acordăm gratuitate pentru 300 de abonați, tot lunar, la plata facturilor de apă caldă. Vara nu sunt mulți bani, dar pentru unii dintre abonați reprezintă un mare ajutor, iar faptul că îi putem ajuta pe năvodăreni arată interesul pe care îl avem pentru ei și vom continua”, precizează primarul orașului Năvodari.